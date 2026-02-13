Сви причају о свадби у цркви Светог Илије: Младенци главна тема

Извор:
АТВ
13.02.2026
22:28
Ових дана друштвеним мрежама се дијели и коментарише видео вјенчања младенаца Матеје Рагуж и Анте Џелалије.
Матеа је по оцу Сточанка, иако данас живи у Дубровнику. Свој најсретнији дан и судбоносно “да” одлучила је изрећи управо у столачкој цркви Светог Илије Пророка, мјесту које за њу има посебно значење.
Посебну емоцију обреду дала је група младих – пријатеља младенаца – који су током славља отпјевали пјесму “Господе, требам те”.
Дирљив тренутак, у којем су младенци са сузама у очима запјевали заједно са својим пријатељима, забиљежио је сниматељ Дарио Пехар.
Видео је убрзо освојио срца гледалаца, а коментари се не престају низати:
“Предивно!”, “Ови младенци ће имати срећу у браку”, “Најљепше што сам данас видјела”, “Најежила сам се”, “Сузе саме иду”, “Вау! Божји благослов!”
Видео се и даље масовно дијели, а ова лијепа прича из столачке жупе још једном подсјећа на оно најважније – љубав, вјеру и искрене емоције које живот чине посебним, пише "Столац сити".
