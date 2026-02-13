Logo
Large banner

Сви причају о свадби у цркви Светог Илије: Младенци главна тема

Извор:

АТВ

13.02.2026

22:28

Коментари:

0
Сви причају о свадби у Херцеговини
Фото: Screenshot

Ових дана друштвеним мрежама се дијели и коментарише видео вјенчања младенаца Матеје Рагуж и Анте Џелалије.

Матеа је по оцу Сточанка, иако данас живи у Дубровнику. Свој најсретнији дан и судбоносно “да” одлучила је изрећи управо у столачкој цркви Светог Илије Пророка, мјесту које за њу има посебно значење.

Посебну емоцију обреду дала је група младих – пријатеља младенаца – који су током славља отпјевали пјесму “Господе, требам те”.

Дирљив тренутак, у којем су младенци са сузама у очима запјевали заједно са својим пријатељима, забиљежио је сниматељ Дарио Пехар.

Видео је убрзо освојио срца гледалаца, а коментари се не престају низати:

“Предивно!”, “Ови младенци ће имати срећу у браку”, “Најљепше што сам данас видјела”, “Најежила сам се”, “Сузе саме иду”, “Вау! Божји благослов!”

Видео се и даље масовно дијели, а ова лијепа прича из столачке жупе још једном подсјећа на оно најважније – љубав, вјеру и искрене емоције које живот чине посебним, пише "Столац сити".

Подијели:

Тагови :

Свадба

Stolac

Hercegovina

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ево колико ћете платити ако нисте паркирали како треба

Друштво

Ево колико ћете платити ако нисте паркирали како треба

3 ч

0
Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

Друштво

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

3 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Срећа на петак 13: Лото играч из Српске добио десетине хиљада КМ

4 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Петак 13. му донио срећу: Добио нови аутомобил у игри Лото

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

22

59

Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

22

55

Инцидент на Јадрану: Теретни брод ударио у Титову резиденцију

22

50

Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

22

44

Нутриционисти открили која је најгора навика за метаболизам

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner