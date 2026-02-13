Logo
Ево колико ћете платити ако нисте паркирали како треба

АТВ

13.02.2026

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су у протекла два дана на подручју Бањалуке реализовали акцију с циљем унапређења безбједности саобраћаја, са посебним акцентом на контролу непрописног паркирања возила.

Током акције контролисан је 1.291 учесник у саобраћају, а због непрописног паркирања санкционисан је 1.211 возач. Због осталих прекршаја кажњено је још 67 возача.

Из Полицијске управе подсјећају да је за непрописно паркирање, у складу са одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ и Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, предвиђена новчана казна од 40 КМ.

За непрописно паркирање на мјестима означеним за особе са инвалидитетом прописана је казна од 200 КМ.

Полицијска управа Бањалука ће и у наредном периоду наставити с провођењем планских активности с циљем подизања нивоа саобраћајне културе и безбједности грађана, те апелује на возаче да поштују законске прописе који се односе на паркирање и заустављање возила, како би се обезбиједила несметана проходност саобраћаја и безбједност пјешака.

