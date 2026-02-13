Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

Аутор:Сања Трифковић
У Бијељини је одржана тематска сједница о стању у пољопривреди. Пољопривредницима Градска управа преко Одјељења за пољопривреду и Аграрног фонда дугује скоро 4 милиона КМ за претходни период.
До данас новац добили нису, а на сједници се није појавио ни градоначелник ни опозиција.
Хитна исплата неисплаћених подстицаја, редовна динамика исплате, процентуално повећање у буџету за пољопривреду, повратак пшенице на 10 пфенинга, транспарентни правилници и састанци са пољопривредницима прије креирања буџета, неки су од закључака данашње тематске сједнице.
Од градоначелника и опозиције данас ни трага.
"Нажалост на тематској сједници се нису појавили они који требају, ни први човјек града Бијељине се није појавио што је апсурд апсурда, али нема везе ми позивамо на одговорност и то ће народ процијенити каква је ситуација и шта ће бити. У суштини закључци коректни и конкретни", каже Саво Бакајлић, предсједник Удружења пољопривредних произвођача Семберије и Мајевице.
"Један од најважнијих закључака је да су захтијевали да се за буџет за 2026. годину, пољопривредни подстицаји буду 5% у односу на буџет и сигурна сам да ће одборници то и подржати", рекла је Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.
Пољопривредницима се дугује за прошлу годину и дио од 2024. За милионска дуговања градоначелник поново криви друге, а чињеница је да је поновном реалокацијом средстава и ова ставка доведена у питање.
"Тренутна дуговања према нашим пољопривредницима на нивоу града Бијељина су преко 3,6 милиона КМ, од чега се 31, милион односи на дуг Аграрног фонда према произвођачима, а остало се односи на Одјељење за пољопривреду према нашим пољопривредним произвођачима за сјетву кукуруза за 2025. годину и тај износ је пола милиона КМ", објашњава Драгиша Живановић, директор Аграрног фонда, Бијељина.
"Управљати Законитим буџетом, средствима грађана, мимо Закона, подзаконским актима, самовољом свог органа који их доноси без како сте чули консултација са Удружењима је простор манипулација буџетом овог града, грађана и свима нама", рекла је Слободанка Марјановић, Удружење пољопривредних произвођача "Еурофармер“, Бијељина.
Петровић се на сједници појавио није. По њему криви су други, као нпр.Министарство пољопривреде које је уредно исплатило све што је требало и Министарство финансија.
Семберски херој иза тастатуре је преко Фејсбука поручио: Коме се не свиђа оваква динамика исплате, слободан је да даље захтјева и брани своја права, и да блокира град ако жели!!!
