Одборници окупљени око СНСД-а напустили теслићку Скупштину

СРНА

13.02.2026

15:26

Одборници окупљени око СНСД-а напустили теслићку Скупштину

Одборници опозиције окупљени око теслићког СНСД-а напустили су сједницу Скупштине града незадовољни што њихови амандмани нису уврштени у дневни ред.

Шеф Клуба одборника СНСД-а Радислав Ђурић поручио је да су њихови амандмани конструктивни и да није било разлога да се о њима не дискутује.

Одборници већином гласова нису прихватили захтјев одборника СНСД-а да се у дневни ред уврсте тачке о информацији о здравственој исправности и квалитету воде за пиће у Теслићу, те о стању кривичних пријава о трговини утицајем и примању мита.

Није прихваћен ни захтјев одборника из коалиције ДЕМОС-Уједињена Српска Вељка Јотановића да се у дневни ред као прва тачка уврсти одборничка питања и да се ова пракса усвоји и за наредни период.

На дневном реду 15. редовне сједнице Скупштине града Теслић је 25 тачака.

Скупштина града Теслић има укупно 29 одборника.

Скупштинску већину чине одборници СДС-а са 11 одборника, те по једним одборником из Покрета за Теслић, ХДЗ-а 1990, СДА и независним одборником Славеном Јелићем.

Теслић

SNSD Teslić

