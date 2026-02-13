Одборници окупљени око СНСД-а напустили теслићку Скупштину

Извор:
СРНА
13.02.2026
15:26
Коментари:0
Одборници опозиције окупљени око теслићког СНСД-а напустили су сједницу Скупштине града незадовољни што њихови амандмани нису уврштени у дневни ред.
Шеф Клуба одборника СНСД-а Радислав Ђурић поручио је да су њихови амандмани конструктивни и да није било разлога да се о њима не дискутује.
Одборници већином гласова нису прихватили захтјев одборника СНСД-а да се у дневни ред уврсте тачке о информацији о здравственој исправности и квалитету воде за пиће у Теслићу, те о стању кривичних пријава о трговини утицајем и примању мита.
Није прихваћен ни захтјев одборника из коалиције ДЕМОС-Уједињена Српска Вељка Јотановића да се у дневни ред као прва тачка уврсти одборничка питања и да се ова пракса усвоји и за наредни период.
На дневном реду 15. редовне сједнице Скупштине града Теслић је 25 тачака.
Скупштина града Теслић има укупно 29 одборника.
Скупштинску већину чине одборници СДС-а са 11 одборника, те по једним одборником из Покрета за Теслић, ХДЗ-а 1990, СДА и независним одборником Славеном Јелићем.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
19 ч2
Градови и општине
20 ч1
Градови и општине
21 ч0
Најновије
Најчитаније
17
54
17
42
17
36
17
25
17
24
Тренутно на програму