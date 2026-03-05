Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

Аутор:АТВ
05.03.2026
22:39
Израел је уништио 80 одсто иранских система противваздушне одбране и више од 60 одсто лансера балистичких ракета, рекао је начелник Генералштаба израелске војске генерал-потпуковник Ејал Замир.
"У року од 24 часа постигли смо готово потпуну ваздушну надмоћ над иранским небом", рекао је Замир за "Тајмс оф Израел".
Он је истакао да је Израел прешао у нову фазу кампање против Ирана.
Више од 11.000 планираних летова отказано је на главним аеродромима земаља Блиског истока откако су САД и Израел напали Иран у суботу, 28. фебруара.
Према подацима "Флајтрадар24", стотине хиљада путника заточено је у том региону због ширења сукоба између САД, Израела и Ирана.
Многе земље, међу којима је Србија, прате ситуацију и раде на томе да евакуишу своје грађане из зараћеног региона. Евакуацију својих држављана почела је и БиХ.
