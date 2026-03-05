Logo
Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

АТВ

05.03.2026

22:39

Фото: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Израел је уништио 80 одсто иранских система противваздушне одбране и више од 60 одсто лансера балистичких ракета, рекао је начелник Генералштаба израелске војске генерал-потпуковник Ејал Замир.

"У року од 24 часа постигли смо готово потпуну ваздушну надмоћ над иранским небом", рекао је Замир за "Тајмс оф Израел".

Он је истакао да је Израел прешао у нову фазу кампање против Ирана.

ОТКАЗАНО ВИШЕ ОД 11.000 ЛЕТОВА

Више од 11.000 планираних летова отказано је на главним аеродромима земаља Блиског истока откако су САД и Израел напали Иран у суботу, 28. фебруара.

Према подацима "Флајтрадар24", стотине хиљада путника заточено је у том региону због ширења сукоба између САД, Израела и Ирана.

Многе земље, међу којима је Србија, прате ситуацију и раде на томе да евакуишу своје грађане из зараћеног региона. Евакуацију својих држављана почела је и БиХ.

