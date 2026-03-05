Сијарто: Нико не може да пријети Мађарској или њеном премијеру

Извор:
Нико не може да пријети Мађарској или њеном премијеру, истакао је данас министар спољних послова те земље Петер Сијарто реагујући на изјаву украјинског предсједника Украјине Володимира Зеленског да би могао "да да адресу једне особе у Европској унији" која кочи европску помоћ Кијеву, како би је украјински војници "назвали и поразговарали с њом на свом језику".
- Ово је превазишло сваку границу. Ово је Украјина. Ово је врста "културе" која долази из Кијева. И ово је човјек кога Брисел поштује и земља коју желе да убрзано приме у Европску унију - написао је Сијарто вечерас на мрежи Икс.
Он је истакао да нико не може да пријети Мађарској или њеном премијеру.
- Нико не може да нас уцјењује само зато што одбијамо да платимо цијену украјинског рата и одбијамо да прихватимо више цијене енергије због Украјине - нагласио је Сијарто.
Додао је и да без обзира на то колико Зеленски прети и колико блиско сарађује са предсједницом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен и лидером Европске народне партије (ЕПП) Манфредом Вебером, кога мађарски министар спољних послова назива политичким савезником Тисине странке у Бриселу, Будимпешта им неће дозволити да увуку Мађарску у рат.
