Израел открио када су донијели одлуку да убију Алија Хамнеија

Аутор:АТВ
05.03.2026
21:09
Коментари:0
Израел је у новембру донио одлуку да убије врховног вођу Ирана Алија Хамнеија и планирао је да изврши операцију око шест мјесеци касније, рекао је министар одбране Израел Кац.
Кац је појаснио да је премијер Бењамин Нетанјаху поставио циљ елиминације Хамнеија и да је било планирано да се то догоди средином ове године.
Он је навео да је план на крају подијељен са Вашингтоном и разматран у јануару након што су избили протести у Ирану, када је Израел био забринут да би ирански владари под притиском могли да покрену напад на Израел и америчку имовину на Блиском истоку.
Израел је саопштио да му је циљ да елиминише егзистенцијалну пријетњу коју види у иранском нуклеарном програму и пројекту балистичких ракета и да доведе до промјене режима.
Хамнеи је убијен у првим сатима америчко-израелске ваздушне кампање која је почела у суботу, 28. фебруара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму