Израел открио када су донијели одлуку да убију Алија Хамнеија

Аутор:

АТВ

05.03.2026

21:09

Коментари:

Фото: Tanjug / AP / Channi Anand

Израел је у новембру донио одлуку да убије врховног вођу Ирана Алија Хамнеија и планирао је да изврши операцију око шест мјесеци касније, рекао је министар одбране Израел Кац.

Кац је појаснио да је премијер Бењамин Нетанјаху поставио циљ елиминације Хамнеија и да је било планирано да се то догоди средином ове године.

Он је навео да је план на крају подијељен са Вашингтоном и разматран у јануару након што су избили протести у Ирану, када је Израел био забринут да би ирански владари под притиском могли да покрену напад на Израел и америчку имовину на Блиском истоку.

Израел је саопштио да му је циљ да елиминише егзистенцијалну пријетњу коју види у иранском нуклеарном програму и пројекту балистичких ракета и да доведе до промјене режима.

Хамнеи је убијен у првим сатима америчко-израелске ваздушне кампање која је почела у суботу, 28. фебруара.

