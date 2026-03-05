Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Аутор:АТВ
Звијезде доносе неповољан период за три знака; крај марта неће памтити по добром због озбиљне кризе у дому, силних трошкова и издаје.
Јарчеви, Шкорпије и Близанци од 25. марта улазе у период који ће им промијенити планове из коријена. Јарчевима пропада важан договор око новца, Шкорпије се суочавају са истином у вези која им се нимало неће свидјети, док Близанци остају без подршке људи на које су се највише ослањали.
Овај крај мјесеца ови хороскопски знакови неће памтити по добром, јер се проблеми гомилају тамо гдје су мислили да су најсигурнији.
Ваша дисциплина биће на озбиљном тесту до 31. марта. Неки новац на који сте чврсто рачунали касниће или уопште неће стићи. До краја мјесеца суочићете се са трошковима које нисте планирали, а који ће потпуно испразнити ваше резерве.
Овај период Јарчеви неће памтити по добром јер ће морати да се одрекну планова у које су уложили много времена. Помоћ колега ће изостати, па ћете све рупе у буџету морати да крпите сами. Умјесто стабилности, март вам оставља бригу о томе како ћете изгурати сљедећи мјесец.
Свака погрешна куповина сада долази на наплату, а ви ћете морати да будете веома опрезни са сваким динаром.
Код Шкорпија ситуација у дому постаје напета. До 30. марта испливаће нека ситница или прећутана ствар која ће озбиљно пољуљати ваше повјерење у партнера.
Овај период Шкорпије неће памтити по добром јер се губи мир који сте мислили да имате. Умјесто заједничких планова, слиједе вам озбиљни разговори и преиспитивање да ли сте на истој страни. Схватићете да сте неке проблеме предуго гурали под тепих, а сада су постали превелики да би се прескочили.
Емотивно ће бити напорно јер ћете се осјећати као да сте у вези сами. Крај мјесеца доноси дистанцу коју ће бити тешко премостити без много труда и компромиса.
Близанци ће крај марта дочекати у прилично изолованом стању. Кад вам се нагомилају обавезе и кад вам затреба бар мала помоћ, видјећете да су ваши најближи пријатељи заузети неким својим стварима.
Ову ситуацију Близанци неће памтити по добром, јер ће се осјетити изневерено од стране оних у које су имали највише повјерења. Телефон ће утихнути баш кад будете имали највише тога да кажете. Остаћете сами да рјешавате проблеме који су се накупили на послу и у породици.
Овај март вам држи лекцију о томе ко је ту само за забаву, а ко је спреман да стане уз вас кад крене лоше. Осјећај напуштености пратиће вас све до првих дана априла.
Неке ствари се једноставно не могу избећи када се звезде поставе овако лоше.
Јарчеви, Шкорпије и Близанци овај март дефинитивно неће памтити по добром, јер судбина тражи да се суочите с посљедицама својих и туђих одлука. Док други планирају пролећна путовања, ви ћете покушавати да сачувате оно што је остало од вашег мира.
