Ове навике изазивају стални умор

Конзумирање брзих угљених хидрата, прекомјерна количина кафе, неред на радном мјесту и информационо преоптерећење могу изазвати стални недостатак енергије, упозоравају стручњаци.
Према њиховим ријечима, управо свакодневне навике које многи сматрају безазленим могу довести до пада концентрације, поспаности и осјећаја хроничног умора током дана.
"Постоји мишљење да су глукоза и фруктоза нека врста 'бустера' за мозак који даје енергију. Међутим, само глукоза служи као нека врста горива за организам", објаснио је доктор медицинских наука Алексеј Хухрев.
Производи који садрже фруктозу, са друге стране, нису у стању да обезбједе такав ефекат. На пример, послије конзумирања лубенице често се јавља јака жеља за сном, јер организам након оброка покушава да поврати снагу, додао је стручњак.
Угљени хидрати дају нагли прилив енергије. Међутим, код брзих угљених хидрата (на пример, овсене каше) тај скок енергије дешава се нагло и убрзо може да услиједи пад. Зато је боље давати предност спорим угљеним хидратима, какви се налазе, на примјер, у јечму.
Умор може да се појави и због прекомјерног уноса кафе.
"Једна шоља кафе дневно дозвољена је чак и особама са повишеним притиском, двије су оптимална количина. Али ако се пије више кафе, организам почиње да троши сопствене ресурсе и јавља се навикавање", упозорио је стручњак. Додао је и да ниво енергије зависи и од информационог оптерећења. Стално коришћење друштвених мрежа и гледање телевизије "затрпавају" мозак. Због тога се исцрпљује не само физичка већ и психичка енергија, која је одговорна за вољу, интересовања и мотивацију, преноси "Доктор 24".
"Поред тога, постоје визуелни и аудитивни типови људи. Првима смета неред око њих, а другима иритантни звукови који 'троше' психичку енергију. Зато је за многе изрека 'ред на столу - ред у глави' заиста тачна", закључио је Хухрев.
Нутриционисти објашњавају да брзи угљени хидрати, попут бијелог хлеба, слаткиша, пецива и заслађених пића, могу довести до наглог скока нивоа шећера у крви, али и до његовог брзог пада. Такав нагли пад често изазива осјећај исцрпљености, поспаности и пад концентрације. Управо због тога нутриционисти савјетују да се у свакодневној исхрани више користе намирнице са сложеним угљеним хидратима, као што су интегралне житарице, махунарке и поврће, јер оне постепено ослобађају енергију и дуже одржавају стабилан ниво шећера у крви.
Стручњаци такође указују да кофеин може краткорочно повећати будност, али његов прекомерни унос често доводи до нервозе, убрзаног рада срца и проблема са спавањем. Када је сан поремећен, организам нема довољно времена да се опорави, што се већ наредног дана може одразити на ниво енергије и радну способност..
Поред исхране и навика у конзумирању кофеина, важну улогу има и радно окружење. Неред на радном столу, како истичу психолози, може повећати осјећај стреса и отежати концентрацију, јер мозак непрестано обрађује велики број визуелних стимулуса. Организован радни простор помаже бољој фокусираности и ефикаснијем обављању задатака, што може допринети и већем осећају контроле и мањем умору током радног дана.
Сличан ефекат има и информационо преоптерећење. Стално проверавање телефона, друштвених мрежа и вести доводи до честог прекида пажње и повећаног менталног замора. Истраживања показују да мозгу, као и тијелу, повремено треба одмор од сталних стимулуса, због чега стручњаци препоручују прављење кратких пауза од екрана и ограничење времена проведеног на друштвеним мрежама, преноси РТ Балкан.
