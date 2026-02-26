Да ли уопште знамо које су посне намирнице?

Извор:
Велики Ускршњи пост почео је ове године у понедјељак, 23. фебруара, и трајаће све до Васкрса, који православни вјерници обиљежавају 12. априла 2026. године.
Ријеч је о најдужем и најстрожем посту у православном календару, који траје укупно 48 дана и обухвата седам недеља одрицања, али и унутрашње дисциплине.
У том периоду из исхране се избацују месо, млијеко, јаја и сви производи животињског поријекла, док се режим исхране мијења у зависности од дана, па се смјењују дани поста на води, на уљу, као и дани када је дозвољена риба. Управо због тих правила, многи вjерници покушавају да буду максимално досљедни, али се у пракси најчешће грешке дешавају управо тамо гдје их најмање очекују.
Велики проблем није у незнању, већ у рутини. Људи купују оно што су навикли, вјерују ознакама на амбалажи и ријетко провјеравају састав производа. Натпис "посно" постао је чест маркетиншки сигнал, али не и поуздана гаранција.
Ознака "посно" и стварни састав често нису исто. На рафовима продавница данас постоји огроман избор производа који носе ознаку "посно", од грицкалица до готових оброка. На први поглед дјелује као да никада није било лакше постити. Међутим, када се прочита декларација, постаје јасно да многи од тих производа садрже састојке који не спадају у посну исхрану.
Млијеко у праху, трагови јаја, казеин и желатин само су неки од додатака који се често налазе у индустријској храни. То значи да производ може носити ознаку "посно", а да у саставу има компоненте животињског поријекла.
Управо зато, једини поуздан начин провјере јесте читање декларације, јер оно што пише на предњој страни паковања често не даје комплетну слику.
Највећа замка је што се не ради о ријетким производима, већ о онима који су дио свакодневне исхране.
Рибље паштете се често узимају као сигуран избор током поста, али многе од њих садрже додатке који нису биљног поријекла. Важно је да знате да ни конзервирана риба није аутоматски посна, јер поједини производи могу садржати додатке попут млијечних протеина, разних сосова или арома животињског поријекла, па је читање декларације једини сигуран начин да избјегнете грешку.
Биљни качкаваљи дјелују као логична алтернатива, али у великом броју случајева садрже казеин, протеин из млека, због чега не спадају у посну храну.
Наполитанке, чоколадни кекси и слични слаткиши често садрже млијечне састојке, док желе и гумене бомбоне садрже желатин.
Ни пекарски производи нису увек безбједни. Кифле, хљеб и пецива могу садржати јаја или бити премазани смјесама које укључују млијечне састојке, како би добили бољи изглед и укус.
Тост, двопек и производи од житарица, који се често сматрају једноставним и сигурним избором, такође могу садржати скривене додатке који их чине неадекватним за пост.
Суштински проблем током поста није у недостатку информација, већ у начину на који се доносе свакодневне одлуке. Брза куповина, ослањање на навику и повјерење у амбалажу често доводе до грешака.
Што је производ више индустријски обрађен, већа је вјероватноћа да садржи додатке који нису посни. Зато се као најсигурнији избор издвајају једноставне намирнице и оброци припремљени код куће.
Воће, поврће, махунарке и орашасти плодови остају опције код којих нема дилеме, док све остало захтјева додатну пажњу.
Васкршњи пост подразумјева и лични однос према изборима које правимо свакодневно. Управо зато највеће грешке не настају у великим одлукама, већ у ситницама које узимамо здраво за готово.
Разлика између онога што мислимо да једемо и онога што заиста уносимо често је скривена у неколико редова ситног текста на полеђини паковања.
