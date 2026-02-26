Logo
Large banner

Да ли уопште знамо које су посне намирнице?

Извор:

Она

26.02.2026

08:43

Коментари:

0
Да ли уопште знамо које су посне намирнице?

Велики Ускршњи пост почео је ове године у понедјељак, 23. фебруара, и трајаће све до Васкрса, који православни вјерници обиљежавају 12. априла 2026. године.

Ријеч је о најдужем и најстрожем посту у православном календару, који траје укупно 48 дана и обухвата седам недеља одрицања, али и унутрашње дисциплине.

У том периоду из исхране се избацују месо, млијеко, јаја и сви производи животињског поријекла, док се режим исхране мијења у зависности од дана, па се смјењују дани поста на води, на уљу, као и дани када је дозвољена риба. Управо због тих правила, многи вjерници покушавају да буду максимално досљедни, али се у пракси најчешће грешке дешавају управо тамо гдје их најмање очекују.

Велики проблем није у незнању, већ у рутини. Људи купују оно што су навикли, вјерују ознакама на амбалажи и ријетко провјеравају састав производа. Натпис "посно" постао је чест маркетиншки сигнал, али не и поуздана гаранција.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Теолог објаснио суштину Васкршњег поста, није ствар у храни коју ћемо јести

Ознака "посно" и стварни састав често нису исто. На рафовима продавница данас постоји огроман избор производа који носе ознаку "посно", од грицкалица до готових оброка. На први поглед дјелује као да никада није било лакше постити. Међутим, када се прочита декларација, постаје јасно да многи од тих производа садрже састојке који не спадају у посну исхрану.

Млијеко у праху, трагови јаја, казеин и желатин само су неки од додатака који се често налазе у индустријској храни. То значи да производ може носити ознаку "посно", а да у саставу има компоненте животињског поријекла.

Управо зато, једини поуздан начин провјере јесте читање декларације, јер оно што пише на предњој страни паковања често не даје комплетну слику.

Намирнице које свакодневно једемо, а нису посне

Највећа замка је што се не ради о ријетким производима, већ о онима који су дио свакодневне исхране.

Рибље паштете се често узимају као сигуран избор током поста, али многе од њих садрже додатке који нису биљног поријекла. Важно је да знате да ни конзервирана риба није аутоматски посна, јер поједини производи могу садржати додатке попут млијечних протеина, разних сосова или арома животињског поријекла, па је читање декларације једини сигуран начин да избјегнете грешку.

Риба

Друштво

Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?

Биљни качкаваљи дјелују као логична алтернатива, али у великом броју случајева садрже казеин, протеин из млека, због чега не спадају у посну храну.

Наполитанке, чоколадни кекси и слични слаткиши често садрже млијечне састојке, док желе и гумене бомбоне садрже желатин.

Ни пекарски производи нису увек безбједни. Кифле, хљеб и пецива могу садржати јаја или бити премазани смјесама које укључују млијечне састојке, како би добили бољи изглед и укус.

Тост, двопек и производи од житарица, који се често сматрају једноставним и сигурним избором, такође могу садржати скривене додатке који их чине неадекватним за пост.

Навике праве разлику

Суштински проблем током поста није у недостатку информација, већ у начину на који се доносе свакодневне одлуке. Брза куповина, ослањање на навику и повјерење у амбалажу често доводе до грешака.

Што је производ више индустријски обрађен, већа је вјероватноћа да садржи додатке који нису посни. Зато се као најсигурнији избор издвајају једноставне намирнице и оброци припремљени код куће.

Причешће

Друштво

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

Воће, поврће, махунарке и орашасти плодови остају опције код којих нема дилеме, док све остало захтјева додатну пажњу.

Између правила и стварности

Васкршњи пост подразумјева и лични однос према изборима које правимо свакодневно. Управо зато највеће грешке не настају у великим одлукама, већ у ситницама које узимамо здраво за готово.

Разлика између онога што мислимо да једемо и онога што заиста уносимо често је скривена у неколико редова ситног текста на полеђини паковања.

(она)

Подијели:

Тагови :

Намирнице

Vaskršnji post

Храна

здравље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Православље, црква

Друштво

Ако постите, не треба то да говорите: Свето правило многи су заборавили

2 д

0
Почео Васкршњи пост, ево чега се обавезно треба придржавати

Друштво

Почео Васкршњи пост, ево чега се обавезно треба придржавати

3 д

0
Сутра је важан празник: Обичај који се преноси генерацијама, али једна ствар се строго забрањује

Друштво

Сутра је важан празник: Обичај који се преноси генерацијама, али једна ствар се строго забрањује

3 д

0
Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

Друштво

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

3 д

0

Више из рубрике

Ово је најгора врста рибе, а спада међу најпродаваније: Ево зашто је требате избјегавати

Здравље

Ово је најгора врста рибе, а спада међу најпродаваније: Ево зашто је требате избјегавати

4 ч

0
Најздравија храна коју можете јести прије спавања: Не гоји, а држи вас ситим

Здравље

Најздравија храна коју можете јести прије спавања: Не гоји, а држи вас ситим

10 ч

0
Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

Здравље

Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

14 ч

0
Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

Здравље

Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

25

"Вријеме је" опроштај Вавринке

09

21

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

09

10

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

08

58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

08

51

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner