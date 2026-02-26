Logo
Упозорење! Ваздух нездрав у овим гардовима

Извор:

СРНА

26.02.2026

09:49

Коментари:

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.
Фото: ATV

У Какњу, Бањалуци, Тузли, Сарајеву и Зеници ваздух је јутрос нездрав и грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Какњу 184, Бањалуци 165, Тузли 160, Сарајеву 155, а Зеници 152.

Обољели од плућних и болести срца, труднице, дјеца и старији током боравка напољу морају избјегавати било какве активности, а и остало становништво требало би да избјегава већа напрезања.

У Лукавцу, Високом, Илијашу, Тешњу, Хаџићима и Броду ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва.

Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Бањалука опет најзагађенији град

Индекс квалитета у Лукавцу износи 142, Високом 137, Илијашу 127, Тешњу 124, Хаџићима 117 и Броду 114.

Индекс квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 је опасан по здравље.

