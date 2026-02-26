50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука

26.02.2026
Таксисти из Јајца за 59 минута задржавања на простору Аеродром Бањалука наплаћено је 50 конвертибилних марака.
Према рачуну који је у посједу редакције портала banjaluka.com, наплату је извршило предузеће Аеродроми Републике Српске.
Таксиста тврди да му је усмено речено да као превозник који није регистрован на територији Лакташи не смије преузимати путнике на аеродрому, те да ће му сваки наредни улазак бити наплаћен 50 КМ.
“Да ли је нормално да ми наплате 50 КМ за сат времена паркинга у Бањалуци, под изговором да не смијем купити путнике на Аеродрому Бањалука, ја као такси из Јајца. Не знам шта даље, јер су ми рекли да сваки улазак убудуће плаћам 50КМ”, наводи забринути таксиста.
Оно што додатно збуњује јесте чињеница да на званичној интернет страници Аеродрома нема јасно истакнутог цјеновника који предвиђа наплату 50 КМ за сат времена задржавања.
Ако је ријеч о посебној тарифи која важи само за таксисте ван Лакташа, поставља се питање правног основа.
Иначе, Уставни суд Републике Српске јуче је донио одлуку којом је утврђено да је неуставна одредба којом се такси превозницима ограничава рад искључиво на територију општине у којој су регистровани.
Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење
“Неуставном нормом је прописано да такси превозник може вршити такси превоз само на територији и са територије јединице локалне самоуправе на којој има регистровано сједиште. Уставни суд је, наиме, оцијенио да је оспореним прописивањем нарушен принцип слободног предузетништва којег гарантује Устав, а којим је прописано да се та слобода може ограничити ради заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља и безбједности људи”, наведено је данас раније у саопштењу Уставног суда РС.
