Logo
Large banner

50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука

26.02.2026

07:53

Коментари:

0
50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука

Таксисти из Јајца за 59 минута задржавања на простору Аеродром Бањалука наплаћено је 50 конвертибилних марака.

Према рачуну који је у посједу редакције портала banjaluka.com, наплату је извршило предузеће Аеродроми Републике Српске.

Таксиста тврди да му је усмено речено да као превозник који није регистрован на територији Лакташи не смије преузимати путнике на аеродрому, те да ће му сваки наредни улазак бити наплаћен 50 КМ.

“Да ли је нормално да ми наплате 50 КМ за сат времена паркинга у Бањалуци, под изговором да не смијем купити путнике на Аеродрому Бањалука, ја као такси из Јајца. Не знам шта даље, јер су ми рекли да сваки улазак убудуће плаћам 50КМ”, наводи забринути таксиста.

50 КМ за 59 минута на Аеродрому
50 КМ за 59 минута на Аеродрому

На званичном сајту нема обавјештења

Оно што додатно збуњује јесте чињеница да на званичној интернет страници Аеродрома нема јасно истакнутог цјеновника који предвиђа наплату 50 КМ за сат времена задржавања.

Ако је ријеч о посебној тарифи која важи само за таксисте ван Лакташа, поставља се питање правног основа.

Уставни суд РС укинуо ограничења за таксисте

Иначе, Уставни суд Републике Српске јуче је донио одлуку којом је утврђено да је неуставна одредба којом се такси превозницима ограничава рад искључиво на територију општине у којој су регистровани.

Taksi

Друштво

Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење

“Неуставном нормом је прописано да такси превозник може вршити такси превоз само на територији и са територије јединице локалне самоуправе на којој има регистровано сједиште. Уставни суд је, наиме, оцијенио да је оспореним прописивањем нарушен принцип слободног предузетништва којег гарантује Устав, а којим је прописано да се та слобода може ограничити ради заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља и безбједности људи”, наведено је данас раније у саопштењу Уставног суда РС.

Подијели:

Тагови :

Aerodrom Banjaluka

Taksisti

račun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Бања Лука

Рајанер укида више полазака из Бањалуке

1 седм

0
Аеродром Бихаћ

Градови и општине

Аеродром без дозволе прогутао 50 милиона КМ

1 седм

2
Директор аеродрома у БиХ купио парфеме за 13.000 КМ

БиХ

Директор аеродрома у БиХ купио парфеме за 13.000 КМ

2 седм

0
Пао курир на аеродрому: У стомаку имао 1,2 килограм дроге

Свијет

Пао курир на аеродрому: У стомаку имао 1,2 килограм дроге

3 седм

0

Више из рубрике

Поскок

Друштво

Поскок у Бањалуци усред фебруара: Савјет стручњака

2 ч

0
Данас славимо Светог Симеона Мироточивог: Један обичај се поштује за здравље дјеце

Друштво

Данас славимо Светог Симеона Мироточивог: Један обичај се поштује за здравље дјеце

3 ч

0
Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

Друштво

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

10 ч

0
Адвокат Игор Кањски

Друштво

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

25

"Вријеме је" опроштај Вавринке

09

21

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

09

10

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

08

58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

08

51

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner