Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

Извор:

Агенције

26.02.2026

08:58

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP

Амерички вицеадмирал Фред Качер смијењен је са позиције директора Здруженог штаба након што је ту функцију преузео тек у децембру, рекла су за Ројтерс три извора упозната са ситуацијом.

Портпарол Пентагона Џозеф Холстед потврдио је да ће Качер бити враћен у службу америчке морнарице, али није навео конкретне разлоге за смјену. Извори за Ројтерс нису пренијели да ли је постојао неки конкретан разлог за такву одлуку.

"Дубоко смо захвални вицеадмиралу Качеру на посвећеној служби заједничким снагама и његовом доприносу Заједничком штабу", рекао је генерал штаба Ден Кејн.

Качер је имао дугу каријеру, укључујући позиције команданта Седме флоте и вођу Америчке поморске академије. Његова смјена услиједила је због вишеструких промјена у Пентагону, укључујући смјену претходног начелника Здруженог штаба прошле године.

