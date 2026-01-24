Пентагон објавио нову Стратегију националне одбране: Европи поручено да се сама брани

Извор:
24.01.2026
Пентагон је у петак објавио документ Националне одбрамбене стратегије, који преусмјерава амерички фокус са Кине на доминацију у западној хемисфери и позива савезнике у Европи да преузму већи дио одговорности за сопствену безбједност и регионалну одбрану.
У првом документу овог типа објављеном од 2022. године, Пентагон оштро критикује савезнике у Европи и Азији због ослањања на претходне америчке администрације које су субвенционисале њихову одбрану, позивајући на, како наводи, „оштру промјену у приступу, фокусу и тону“.
Стратегија захтијева да партнери преузму већи терет у одвраћању држава од Русије до Сјеверне Кореје.
„Предуго је Влада САД занемаривала, па чак и одбацивала стављање Американаца и њихових конкретних интереса на прво место“, наводи се у документу.
Стратегија поручује да ће се савезници готово сигурно суочити са додатним незадовољством када виде да ће ресор америчког министра одбране Пита Хегсета нудити „вјеродостојне опције за гарантовање војног и комерцијалног приступа САД кључним подручјима“, посебно Гренланду и Панамском каналу.
Након несугласица на Свјетском економском форуму у Давосу са канадским премијером Марком Карнијем, документ истовремено позива на сарадњу са Канадом и сусједима, уз јасно упозорење.
„У доброј вјери ћемо се ангажовати са својим сусједима, од Канаде до партнера у Централној и Јужној Америци, али ћемо осигурати да нас поштују и да ураде свој дио у одбрани наших заједничких интереса. А тамо гдје то не учине, бићемо спремни да предузмемо фокусирану, одлучну акцију која конкретно унапређује интересе САД“, наводи се у стратегији.
Посљедња Национална одбрамбена стратегија из 2022. године, објављена за вријеме предсједника Џоа Бајдена, фокусирала се на Кину као „главни изазов“ за САД.
„Стратегија националне безбједности усмјерава Министарство одбране да одржава повољан однос војне моћи у индо-пацифичком региону. Не са циљем доминације, понижавања или гушења Кине. Напротив, наш циљ је знатно ужи и разумнији: једноставно обезбједити да ни Кина ни било ко други не може доминирати над нама или нашим савезницима. То не захтјева промјену режима нити неку другу егзистенцијалну борбу. Умјесто тога, могућ је пристојан мир, под условима повољним за Американце, али које Кина такође може прихватити и под којима може живети“, наводи се у стратегији.
Нова стратегија истовремено тражи помоћ партнера у америчком суседству, док их упозорава да ће САД „активно и неустрашиво бранити интересе Америке у цијелој западној хемисфери“.
Посебно се наглашава приступ Панамском каналу и Гренланду. Документ долази неколико дана након што је Трамп изјавио да је постигао „оквир будућег споразума“ о арктичкој безбједности са лидером НАТО-а Марком Рутеом, који би САД понудио „потпун приступ“ Гренланду, територији НАТО-а.
„Русија ће у догледној будућности остати трајна претња источним чланицама НАТО-а. Заиста, иако се Русија суочава са низом демографских и економских потешкоћа, њен рат у Украјини показује да и даље располаже дубоким резервама војне и индустријске моћи. Русија је такође показала да посједује националну одлучност неопходну за вођење дуготрајног рата у свом непосредном суседству“, наводи се у документу.
Шире посматрано, нова Стратегија националне одбране подразумијева да руски нуклеарни арсенал представља пријетњу, коју треба сматрати таквом тек уколико угрози америчку територију.
Оно што је занимљиво јесте да ова стратегија не помиње нити гарантује било шта Тајвану, иако су САД сопственим законима обавезане да пружају војну подршку Тајвану.
„Како је предсједник Трамп јасно истакао, наши савезници и партнери морају преузети свој правичан дио терета наше заједничке одбране. Исправно је да то учине, посебно након деценија током којих су Сједињене Америчке Државе субвенционисале њихову одбрану. Међутим, то је такође од кључне важности из стратешке перспективе, како за нас, тако и за њих. Захваљујући лидерству предсједника Трампа, од јануара 2025. године свједочимо томе да наши савезници почињу да преузимају већу одговорност, посебно у Европи и Јужној Кореји“, наводи се у документу.
