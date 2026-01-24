Мали херој није издржао: Умро Нико Антић (12)

24.01.2026
Нико Антић (12) преминуо у болници, неколико дана након бруталног напада ајкуле у Сиднејској луци, потврдила је породица, а преноси Дејли мејл.
Подсјетимо, инцидент се догодио у недјељу поподне, око 16:20 часова, на популарном мјесту за скакање у воду - Нилсен Парку (Шарк Беј) у источним предграђима Сиднеја. Нико је са пријатељима скакао са стене високе око шест метара у воду, када га је напала, како се сумња, бик-ајкула. Ајкула му је задала тешке повреде обе ноге.
Један од петорице другова храбро је скочио у воду и извукао га на стијене, док је ајкула и даље кружила у близини. Нико је био у критичном стању, али је и даље давао знакове живота - према ријечима пријатеља који га је спасавао:
"Није престајао да се бори ни на тренутак. Дисао је у мојим рукама и никад није одустао. Био је најтврдоглавија особа коју знам. Захвалан сам што сам био ту у његовим посљедњим тренуцима будности."
Дјечак је хитно пребачен у Дјечју болницу у Рендвику, гдје су љекари данима водили битку за његов живот.
Нажалост, повреде су биле превише тешке и Нико је преминуо.
Родитељи Лорена и Хуан Антић објавили су дирљиво саопштење преко болнице:
"Сломљених срца саопштавамо да је наш син Нико преминуо. Нико је био срећан, пријатељски настројен и спортски дјечак са најљубазнијим и најдарежљивијим духом. Увијек је био пун живота и тако ћемо га заувијек памтити. Искрено захваљујемо спасиоцима и тимовима Дечје болнице у Рендвику на свему што су учинили за Ника. Захваљујемо и цијелој заједници на подршци и лијепим порукама. Молимо вас да поштујете нашу приватност у овом изузетно тешком тренутку".
Напад на Ника био је први у низу од четири сусрета са ајкулама у Новом Јужном Велсу у само неколико дана. Полицијски надзорник Џозеф Мекналти изјавио је да су услови у луци били "савршена олуја": обилне кише донијеле су велику количину слатке воде у луку, а пљускање људи који скачу са стена привукло је грабљивце. Препоручио је грађанима да тренутно не пливају у сиднејској луци нити у другим ријекама и естуаријима.
Након инцидента, неколико плажа (укључујући Нилсен Парк) привремено је затворено, а власти су појачале надзор помоћу дронова и СМАРТ бубњева (система за детекцију и одвраћање ајкула).
Породични пријатељ Виктор Пињеиро покренуо је хуманитарну акцију прикупљања средстава - скупљено је више од 238.000 аустралијских долара за трошкове лијечења и сахране. Другови су на друштвеним мрежама оплакивали Ника: "Лети високо, Нико, био си супер клинац и ас у рагбију", "Боли што те губимо овако рано. Нико не заслужује да оде овако млад", "Сваки тренутак с тобом био је забавнији - не могу да прихватим да те више нема."
Нико Антић требало је да напуни 13 година у фебруару. Његова породица има коријене из региона бивше Југославије, а дио родбине путује у Аустралију да се опрости од њега, преноси Телеграф.
