Сијарто: Мађари сједе за столом гдје се ствара нови свјетски поредак

СРНА

23.01.2026

22:28

Мађарска, за разлику од Европе, сједи за столом гдје се ствара нови свјетски поредак, рекао је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Сијарто је критиковао Брисел због заробљености у застарјелим идеологијама за које је рекао да су довеле до изолације Европе, пренијела је агенција МТИ.

"Не само да не дијеле карте Европи за столом гдје се пишу правила сљедећег свјетског поретка, већ Европа чак ни не сједи за тим столом. Мађари, међутим сједе за тим столом", рекао је Сијарто је на отварању Конфучијевог института Универзитета Сечењи.

Он је навео да је оснивање Конфучијевог института "знак међусобног поштовања Мађарске и Кине.

Истакао је и да је мађарска Влада испунила свој ранији циљ да заинтересује све глобалне центре моћи за успјех Мађарске, као и да је Кина у новом свјетском поретку постала "доминантан играч у сваком погледу", док је улога источног свијета порасла у невјероватним размјерама.

Петер Сијарто

Мађарска

