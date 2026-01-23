Logo
Шта је Лазар Ристовски заправо завршио

Мондо.ба

23.01.2026

22:22

Лазар Ристовски глумац
Фото: Инстаграм

Осим што је Лазар Ристовски познати српски глумац, његова биографија обухвата много више од глуме – он је такође сценариста, режисер и продуцент.

Његова каријера награђивана је бројним признањима, укључујући "Раша Плаовић", "Павле Вуисић", "Златни ћуран", "Златна мимоза" и "Цар Константин".

Поријекло Лазара Ристовског

Лазар Ристовски рођен је 1952. године у Равном Селу код Врбаса. Његов отац је поријеклом Македонац, а мајка Црногорка. Одрастао је у скромној радничкој породици, те није имао лагодан живот у том периоду.

Током средње школе живио је у интернату, а по доласку у Београд знао је да преспава на клупи у парку.

Прије него што се посветио глуми, Лазар Ристовски је завршио Учитељску школу у Сомбору. Ипак, љубав према умјетности и филмовима превладала је.

На почетку студија отишао је на ДИФ, гдје је положио атлетику и пливање. Паралелно, пријавио се на Факултет драмских умјетности (ФДУ) у Београду, гдје је примљен и одлучио да се спорт стави у други план.

На Факултету драмских умјетности, Лазар је био дио изузетне генерације, заједно са колегама као што су Радош Бајић, Богдан Диклић и Снежана Савић. Та генерација обликовала је српску филмску и позоришну сцену.

