Балашевића прозивали због слике са кћерком у цркви, он им запушио уста

Сина покојног кантаутора Ђорђа Балашевића, Алексу Балашевића, напали су поједини корисници друштвене мреже "X" због фотографије на којој се види како са малом кћерком пали свијећу у цркви.
Алекса је убрзо видео прозивке, на које је одговорио низом фотографија на којима се види како је некада славио славу са својим оцем док је био жив, а све како би објаснио да су се увек у то вријеме фотографисали и да је то дио породичне традиције.
Чолић открио коју пјесму не пјева на концертима, написао ју је Ђорђе Балашевић
Наиме, на сликама се налазе Ђорђе и Алекса поред велике иконе Светог Јована Крститеља, како пале свећу на дан крсне славе. Алекса је као глава породице све обавезе преузео на себе када је слава у питању, а посебна полемика се повела испод коментара "Покојни Балашевић се у гробу окреће", а на којој се види како са дјететом пали свијећу у цркви.
Алекса је овом сликом доказао да је вјера у Бога одувијек била присутна у његовој породици. Корисници друштвених мрежа су масовно подсјећали да је сам Ђорђе у својим пјесмама често стихове посвећивао Богу и вјери, а неки од њих су:
pokojni balašević se u grobu okreće pic.twitter.com/C2sTv30LpG— Greška generacije (@stefidzax) January 22, 2026
"Кресни само једну свећу на Светог Јована", "На Богојављенску ноћ, олба се дотаче, ломе се погаче, а вијенци смокава и мали златни прапорци се покаче...",
Налог "Зицер" је написао подсјетио је све на Балашевићеве стихове са религиозном тематиком:
"Покојни Балашевић је славио славу. А кроз половину пјесама је провукао православље. Организовао концерте на Богојављење. Пјевао о крсној слави код кумова "наших старих". Лепа протина кћи, што није пјева "друга комесара кћи"? "Нашег свеца" итд... И на крају, "Не ломите ми багрење" је посветио страдању Срба на Косову.
