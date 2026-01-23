Logo
Large banner

Балашевића прозивали због слике са кћерком у цркви, он им запушио уста

Извор:

Курир

23.01.2026

19:51

Коментари:

0
Алекса Балашевић пали свијећу са оцем Ђорђем Балашевићем за крсну славу Светог Јована Крститеља
Фото: Printscreen/Instagram

Сина покојног кантаутора Ђорђа Балашевића, Алексу Балашевића, напали су поједини корисници друштвене мреже "X" због фотографије на којој се види како са малом кћерком пали свијећу у цркви.

Алекса је убрзо видео прозивке, на које је одговорио низом фотографија на којима се види како је некада славио славу са својим оцем док је био жив, а све како би објаснио да су се увек у то вријеме фотографисали и да је то дио породичне традиције.

Здравко Чолић

Сцена

Чолић открио коју пјесму не пјева на концертима, написао ју је Ђорђе Балашевић

Наиме, на сликама се налазе Ђорђе и Алекса поред велике иконе Светог Јована Крститеља, како пале свећу на дан крсне славе. Алекса је као глава породице све обавезе преузео на себе када је слава у питању, а посебна полемика се повела испод коментара "Покојни Балашевић се у гробу окреће", а на којој се види како са дјететом пали свијећу у цркви.

Алекса је овом сликом доказао да је вјера у Бога одувијек била присутна у његовој породици. Корисници друштвених мрежа су масовно подсјећали да је сам Ђорђе у својим пјесмама често стихове посвећивао Богу и вјери, а неки од њих су:

"Кресни само једну свећу на Светог Јована", "На Богојављенску ноћ, олба се дотаче, ломе се погаче, а вијенци смокава и мали златни прапорци се покаче...",

Налог "Зицер" је написао подсјетио је све на Балашевићеве стихове са религиозном тематиком:

"Покојни Балашевић је славио славу. А кроз половину пјесама је провукао православље. Организовао концерте на Богојављење. Пјевао о крсној слави код кумова "наших старих". Лепа протина кћи, што није пјева "друга комесара кћи"? "Нашег свеца" итд... И на крају, "Не ломите ми багрење" је посветио страдању Срба на Косову.

Подијели:

Таг:

Đorđe Balašević

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција за дјечака Вука наишла на подршку хуманих људи: Прњаворчани показали велико срце

Друштво

Акција за дјечака Вука наишла на подршку хуманих људи: Прњаворчани показали велико срце

1 ч

1
Кајмак

Република Српска

"Лажни сиреви" на полицама супермаркета у Републици Српској

1 ч

1
Камион

Република Српска

Повећан извоз из Српске за 6,1% у 2025. години

1 ч

0
Ваздух у Бањалуци нездрав, у Сарајеву опасан

Друштво

Ваздух у Бањалуци нездрав, у Сарајеву опасан

2 ч

0

Више из рубрике

Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Сцена

Каспер хтио да жени Наташу Беквалац? Огласио се вјереник Мине Костић

3 ч

0
Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

Сцена

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

4 ч

0
Хитно оперисана Александра Младеновић!

Сцена

Хитно оперисана Александра Младеновић!

4 ч

0
Кејт Мидлтон постаје дизајнер?

Сцена

Кејт Мидлтон постаје дизајнер?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner