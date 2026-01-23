Повећан извоз из Српске за 6,1% у 2025. години

Аутор:Теодора Беговић
23.01.2026
19:32
Коментари:0
У Републици Српској, у 2025. години, остварен је извоз у вриједности од пет милијарди и 354 милиона КМ, што је за 6,1% више него у 2024. години, те увоз у вриједности од седам милијарди и 628 милиона КМ, што је за 3,9% више него 2024. године, док је проценат покривености увоза извозом износио 70,2%.
Највише се, од укупног оствареног извоза, извозило у Хрватску (17,6%) и у Србију (17,5%), а од укупног оствареног увоза, увозило се највише из Србије (18,1%) и из Италије (14%). Електрична енергија се највише извози и остварује 9,9% од укупног извоза, док најчешће увозимо нафту, која остварује 6,3% од укупног увоза.
"Што се тиче других производа, у извозу значајно учествују и вјештачки корунд, чарапе, обрађено дрво, док са друге стране, у увозу значајно учествују лични аутомобили, различити пекарски производи. Износ извезене хране и живих животиња била је 351 милион км, док је увоз исте категорије производа износио чак 1,3 милијарде км. Када говоримо о пићима и дувану, вриједност извоза била је 45 милиона км, док је вриједност увоза истих производа износила 129 милиона км", каже Огњен Игњић, стручни сарадник за међународне пројекте и сарадњу, Завод за статистику Републике Српске.
Привредна комора Републике Српске настојаће у овој години да смањи увоз одређених производа које би замијенила домаћим, те да се ти домаћи производи пласирају више и у другим земљама.
"Свакако да планирамо да повећамо производњу домаћих производа о којима смо овисни јер их морамо увозити да би обезбиједили довољне количине истих на нашем домаћем тржишту. Свакако нам је циљ да повећавамо количине одређених производа, месо, млијеко и осталих прехрамбених стратешких производа, да јачамо подстицајне мјере да би произвођачи повећавали производњу и да би били конкурентни", каже Драган Шепа, генерални секретар Привредне коморе Републике Српске.
Неопходно је форсирати да се на полицама у продавницама налази много више домаћих, него увезених производа. То захтијева већа улагања у домаћу производњу, али је најбоља опција за привреду једне државе.
"Када ми нешто увеземо, корист по нас као грађане је само пдв који ће да се плати и царина ако производ долази из ЕУ, а ако долази из земаља ЦЕФТЕ онда само пдв. Али ако произведемо нешто у домаћој производњи, онда имамо запосленог радника на сировини, на преради, на транспорту робе..Хоћу да кажем да мултипликативни ефекат је такав да за било који домаћи производ имамо најмање три до пет упослених радника", каже Зоран Павловић, економиста.
Подаци Републичког завода за статистику, према ријечима стручњака, су добри и бољи су него претходних година, али за дугорочно одржив раст требало би се радити на системској подршци извозу и јачању домаће производње. Ове године се може очекивати раст извоза и јачање домаће привреде.
