Цвијановић: Сарајевски и страни глобалисти изазивају кризу уз асистенцију опозиције из Српске

23.01.2026
19:07
Коментари:6
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је намјера сарајевских и страних глобалиста да изазову институционалну кризу и дестабилизацију Републике Српске и да им у томе упорно асистира и опозиција из Републике Српске.
Цвијановићева је рекла да је након данашње одлуке крњег Уставног суда БиХ да је Сарајево још једном показало да је фактор нестабилности и главни генератор криза у БиХ.
"Глобалистичка гласачка машинерија у Уставном суду БиХ коју чине бошњачке и европске судије не одустаје од обрачуна са Републиком Српском и њеним суверенистички настројеним институцијама", написала је Цвијановићева на "Иксу".
Цвијановићева је истакла да је Република Српска поново доказала да је гарант стабилности, која је очувана захваљујући мудром и проактивном дјеловању.
"Крајње је вријеме да и са друге стране превлада разум, али и да коначно схвате да Република Српске јесте и биће увијек корак испред оних који јој желе зло", нагласила је Цвијановићева.
Крњи Уставни суд данас је донио одлуку којом сматра да је претходни сазив Владе Републике Српске "неуставан".
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму