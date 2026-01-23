Будмир: Још једна срамота крњег Уставног суда, све одлуке Владе Српске су уставне

Извор:
РТРС
23.01.2026
18:06
Дешава се још једна срамота крњег Уставног суда БиХ, који је потпуно ван своје надлежности одлучивао о нечему у свом крњем саставу у којем још увијек сједе судије Бошњаци који би требало да иду у пензију, упозорава министар унутрашњих послова Српске и професор међународних односа Жељко Будимир.
Све ово што смо сада видјели, каже, потпуно искакање из оквира, али је у политичком смислу, њихова одлука, додаје, била очекивана.
"Због тога што се очекивало да ће политичко Сарајево извршити и овај пут притисак, заједно са одређеним страним амбасадама, на Уставни суд да дјелују неуставно против интереса Републике Српске. Овдје имамо ситуацију да уопште нису било надлежни да о овоме одлучују. Видјећемо како изгледа та одлука, ми за сада располажемо само са саопштењем, а овдје је врло важно рећи да они нису успјели у свом науму да изазову политичку нестабилност, да доведу до тога да се неко сад политичко комешање унесе у Републику Српску, да се поставља питање да ли су одлуке Владе уставне или неуставне", рекао је Будимир за РТРС.
Истиче да је су све одлуке уставне и да је Влада Српске уставна.
"Ми смо предузели одређене кораке да би предупријели одређене активности које они раде. Тако да, ми сви можемо бити мирни због тога што Влада Републике Српске ради у складу са Законом и Уставом и Републике Српске и БиХ", рекао је Будимир.
