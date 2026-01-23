Logo
Large banner

Будмир: Још једна срамота крњег Уставног суда, све одлуке Владе Српске су уставне

Извор:

РТРС

23.01.2026

18:06

Коментари:

0
Будмир: Још једна срамота крњег Уставног суда, све одлуке Владе Српске су уставне
Фото: АТВ

Дешава се још једна срамота крњег Уставног суда БиХ, који је потпуно ван своје надлежности одлучивао о нечему у свом крњем саставу у којем још увијек сједе судије Бошњаци који би требало да иду у пензију, упозорава министар унутрашњих послова Српске и професор међународних односа Жељко Будимир.

Све ово што смо сада видјели, каже, потпуно искакање из оквира, али је у политичком смислу, њихова одлука, додаје, била очекивана.

"Због тога што се очекивало да ће политичко Сарајево извршити и овај пут притисак, заједно са одређеним страним амбасадама, на Уставни суд да дјелују неуставно против интереса Републике Српске. Овдје имамо ситуацију да уопште нису било надлежни да о овоме одлучују. Видјећемо како изгледа та одлука, ми за сада располажемо само са саопштењем, а овдје је врло важно рећи да они нису успјели у свом науму да изазову политичку нестабилност, да доведу до тога да се неко сад политичко комешање унесе у Републику Српску, да се поставља питање да ли су одлуке Владе уставне или неуставне", рекао је Будимир за РТРС.

Истиче да је су све одлуке уставне и да је Влада Српске уставна.

"Ми смо предузели одређене кораке да би предупријели одређене активности које они раде. Тако да, ми сви можемо бити мирни због тога што Влада Републике Српске ради у складу са Законом и Уставом и Републике Српске и БиХ", рекао је Будимир.

Подијели:

Тагови:

Жељко Будимир

Република Српска

Уставни суд БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Политичка одлука крњег Уставног суда нема утицаја на Владу

Република Српска

Минић: Политичка одлука крњег Уставног суда нема утицаја на Владу

3 ч

1
Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

Кошарка

Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

3 ч

0
Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду

Свијет

Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду

3 ч

0
Откривена мистерија првих џинова на копну

Наука и технологија

Откривена мистерија првих џинова на копну

3 ч

0

Више из рубрике

Минић: Политичка одлука крњег Уставног суда нема утицаја на Владу

Република Српска

Минић: Политичка одлука крњег Уставног суда нема утицаја на Владу

3 ч

1
Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!

Република Српска

Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!

3 ч

0
Поповић: Уставни суд није надлежан, нема спорних одлука Владе

Република Српска

Поповић: Уставни суд није надлежан, нема спорних одлука Владе

3 ч

0
Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

Република Српска

Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner