Откривена мистерија првих џинова на копну

23.01.2026

17:49

Коментари:

0
Први џиновски организми на копну, некад високи и до 8 метара, права су праисторијска мистерија. Прототаксити су имали глатке стубове налик деблима, али без грана, лишћа или цветова.

За разлику од дрвећа, нису имали прави систем корења, већ су највјероватније били причвршћени за тло једноставном луковичастом базом.

Откако су њихови први фосили откривени средином 19. века, научници расправљају о њиховом мјесту на стаблу живота, да ли су то џиновске гљиве, огромне алге или нека врста биљака, пише ,,Пхис.орг“.

Међутим, појавили су се нови докази који би могли помоћи да се ово питање коначно ријеши.

Студија објављена у журналу ,,Сајенс Адванцес“ наводи да су прототаксити припадали досад непознатој, али изумрлој грани живота.

Истраживачи су проучавали примерак врсте Прототаксити таити пронађен у налазишту Раини черт у сјевероисточној Шкотској. Ово палеонтолошко налазиште познато је по добро очуваном биљном, гљивичном и животињском материјалу.

Тим је користио ласере и 3Д снимање како би завирио унутар фосила и упоредио њихов хемијски састав са другим фосилима пронађеним у истој стени.

Двије значајне разлике

Унутрашња анатомија Прототаксити таити била је састављена од испреплетаних цијеви које су се спајале у веома сложеним разгранатим регионима.

Док гљиве имају једноставне мреже дугих, цјевастих структура званих хифе, примјерак прототаксита имао је много сложенију унутрашњу структуру. Састојао се од три различита типа цеви и густих чворишта гдје се оне гранају и повезују.

Да би проучили његов хемијски отисак (хемијски потпис који организми остављају на основу ћелија од којих су сачињени), тим је користио вјештачку интелигенцију. Протеин хитин се често детектује у фосилизованим гљивама и инсектима, али је у потпуности недостајао у узорку прототаксита. Такође су користили вјештачку интелигенцију да провјере да ли се његова хемија подудара са било којим живим организмом. Није се подударала.

sunce

Наука и технологија

Потпуно нестала највећа група сунчевих пјега

Истраживачи су одбацили могућност да су ови џиновски фосили гљиве или биљке. Умјесто тога, закључили су да су прототаксити били чланови изумрле лозе еукариота (организама са сложеним ћелијама).

,,Наш интегративни приступ... поткопава хипотезу да је Прототаксити таити био специфична мешинарка и гљива крунске групе уопштено, већ умјесто тога подржава сврставање прототаксита у раније неописани изумрли еукариотски род“, навели су истраживачи у студији.

Ови налази су можда коначно ријешили дугогодишњу мистерију о правој природи прототаксита. Ипак, вјероватно ће бити потребне додатне анализе и нова открића фосила прије него што се ови резултати прогласе коначним.

