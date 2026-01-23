Logo
БиХ забранила увоз говеђег меса из Јужне Америке

Извор:

Радио Сарајево

23.01.2026

17:44

Коментари:

0
БиХ забранила увоз говеђег меса из Јужне Америке
Фото: Pixabay

Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине је данас, 23. јануара, доставила упутство о привременој забрани увоза говеђег меса из земаља Јужне Америке, потврђено је за портал Радиосарајево.ба.

Специфично су наведени Бразил, Аргентина, Парагвај и Уругвај. Министарство вањске трговине БиХ је на основу узорковања увезених пошиљки меса, утврдили су да лабораторијске анализе нису задовољавајуће.

Ову информацију је потврдио директор Саша Бошковић.

MESO-250925

Савјети

Како да увијек одаберете добар комад меса?

"На основу извршеног узорковања увезених пошиљки меса говеда поријеклом из земаља Јужне Америке те достављених незадовољавајућих/неусклађених резултата лабораторијских анализа, а у циљу заштите здравља људи и животиња - забрањује се увоз пошиљки меса говеда поријеклом из Јужне Америке", навео је Саша Бошковић.

Такође је додао да пошиљкама говеђег меса из Јужне Америке које прате здравствени цертификат издати закључно са данашњим даном ће бити дозвољен увоз у БиХ.

"То практично значи да ће све наруџбе које су већ у транспорту бити доступне на тржишту БиХ, а све које нису ће остати у земљама поријекла", објаснио је Саша Бошковић за портал Радиосарајево.ба.

Месна индустрија БиХ већину меса увози из Јужне Америке због несташице у Европској унији.

