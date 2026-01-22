Logo
Large banner

Више од 400 узорака меса у БиХ пало на анализама

Извор:

Fena

22.01.2026

16:04

Коментари:

0
Више од 400 узорака меса у БиХ пало на анализама
Фото: АТВ

Према резултатима лабораторијских анализа, које Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине прикупља у сврху процјене ризика, током 2024. године у категорији хране „месо и производи од меса стоке, перади и дивљачи“ анализирано је 14.556 узорака, при чему је утврђено да 414 узорака, односно 2,84 одсто, није било у складу с важећим прописима.

Када је ријеч о микробиолошким критеријима, највећи број неодговарајућих узорака забиљежен је у подкатегоријама „производи од свјежег меса“ (мљевено месо), „животињски трупови“ (трупови домаће кокоши и трупови говеда) те такође у категорији производа од свјежег меса, потврђено је Фени из Агенције за сигурност хране БиХ.

Сидни Свини

Сцена

Гледаоци открили да је Сидни Свини глумила у еротском трилеру

Најчешћи узрок утврђених неправилности била је присутност бактерија Escherichia coli, аеробних мезофилних бактерија и бактерија из групе Enterobacteriaceae. Присутност наведених микроорганизама дефинисана је критеријима хигијене процеса.

Из Агенције су подсјетили како службене контроле здравствене исправности и хигијене хране животињског поријекла при увозу у Босну и Херцеговину проводи гранична ветеринарска инспекција у саставу Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине.

Навели су како је увоз производа животињског поријекла у БиХ допуштен искључиво из земаља или дијелова земаља за које је одобрен извоз у државе Европске уније или ако је претходно обављена контрола од стране Канцеларије за ветеринарство БиХ.

Сандро Силајџић

Регион

Дервенћанина депортовали након 30 година живота у САД, разлог бизаран

„Сваку пошиљку хране животињског пријекла при увозу у Босну и Херцеговину мора пратити ветеринарско-здравствени цертификат издан од надлежног тијела земље извознице. Уколико пошиљка хране животињског поријекла при увозу задовољава прописане услове, Канцеларија за ветеринарство БиХ издаје рјешење о непостојању ветеринарско-здравствених препрека“, навели су из Агенције за сигурност хране БиХ.

Подијели:

Тагови:

месо

Analiza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Сцена

"Ушао је у свој стан који му припада!" Огласио се адвокат Душка Тошића

2 ч

0
Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

Свијет

Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

2 ч

0
Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

Свијет

Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

2 ч

0
Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

Наука и технологија

Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

2 ч

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Друштво

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

4 ч

0
м:тел подршка српским повратницима

Друштво

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

4 ч

0
Повећана накнада за топли оброк

Друштво

Повећана накнада за топли оброк

4 ч

3
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Друштво

Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

17

40

Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner