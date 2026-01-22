Више од 400 узорака меса у БиХ пало на анализама

Извор:
Према резултатима лабораторијских анализа, које Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине прикупља у сврху процјене ризика, током 2024. године у категорији хране „месо и производи од меса стоке, перади и дивљачи“ анализирано је 14.556 узорака, при чему је утврђено да 414 узорака, односно 2,84 одсто, није било у складу с важећим прописима.
Када је ријеч о микробиолошким критеријима, највећи број неодговарајућих узорака забиљежен је у подкатегоријама „производи од свјежег меса“ (мљевено месо), „животињски трупови“ (трупови домаће кокоши и трупови говеда) те такође у категорији производа од свјежег меса, потврђено је Фени из Агенције за сигурност хране БиХ.
Најчешћи узрок утврђених неправилности била је присутност бактерија Escherichia coli, аеробних мезофилних бактерија и бактерија из групе Enterobacteriaceae. Присутност наведених микроорганизама дефинисана је критеријима хигијене процеса.
Из Агенције су подсјетили како службене контроле здравствене исправности и хигијене хране животињског поријекла при увозу у Босну и Херцеговину проводи гранична ветеринарска инспекција у саставу Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине.
Навели су како је увоз производа животињског поријекла у БиХ допуштен искључиво из земаља или дијелова земаља за које је одобрен извоз у државе Европске уније или ако је претходно обављена контрола од стране Канцеларије за ветеринарство БиХ.
„Сваку пошиљку хране животињског пријекла при увозу у Босну и Херцеговину мора пратити ветеринарско-здравствени цертификат издан од надлежног тијела земље извознице. Уколико пошиљка хране животињског поријекла при увозу задовољава прописане услове, Канцеларија за ветеринарство БиХ издаје рјешење о непостојању ветеринарско-здравствених препрека“, навели су из Агенције за сигурност хране БиХ.
