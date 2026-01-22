Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

Извор:
У Републици Српској се годишње код око 180 жена дијагностикује карцином грлића материце, а према најновијим подацима Института за јавно здравство из 2025. године - у просјеку 46 жена годишње умре од ове болести.
Специјалиста гинекологије и акушерства Болнице "Србија" у Источном Сарајеву Гордана Вуковић указала је да је основни фактор ризика за настанак карцинома грлића материце инфекција онкогеним типовима ХПВ-а, најчешће серотиповима 16 и 18.
"Управо из тог разлога гинеколог ће посегнути за ХПВ типизацијом. Најефикаснија мјера примарне превенције је благовремена вакцинација против хуманих папилома вируса", нагласила је Вуковићева.
У Републици Српској доступна је деветовалентна вакцина против ХПВ-а, која је бесплатна и препоручује се дјевојчицама и дјечацима узраста од 11 до 18 година, саопштила је Болница "Србија".
Вуковићева је појаснила да је ријеч о имунизацији коју препоручује породични љекар или педијатар у дому здравља, а вакцина се примјењује у двије или три дозе, у зависности од узраста, у размаку од шест до 12 мјесеци.
"Вакцинација је безбједна, али не искључује даље превентивне прегледе. Поред ХПВ инфекције, фактори ризика су већи број абортуса, већи број трудноћа, пушење, примјена оралних контрацептива, лоши социоекономски услови и позитивна породична анамнеза", навела је Вуковићева.
Сваке године у јануару обиљежава се Европска недјеља превенције рака грлића материце, а основна порука ове кампање јесте да је рак грлића материце малигна болест која се благовремено може спријечити.
Вуковићева је истакла да ова кампања има за циљ да жене свих животних доби подстакне на размишљање о могућој превенцији кроз редовне годишње прегледе.
Вуковићева је напоменула да је циљ редовних превентивних прегледа откривање почетних промјена на грлићу материце, прије него што се малигно обољење развије.
"Када се рак развије, третман је знатно тежи, а успјех лијечења много мањи", упозорила је Вуковићева.
Према њеним ријечима, патогенеза карцинома грлића материце почиње инфекцијом високоонкогеним ХПВ вирусима, затим долази до развоја преканцерозних лезија различитог степена, да би на крају настао инвазивни карцином, а цијели процес у просјеку траје од пет до 10 година - што је довољно дуг период да се промјене открију у раној фази, када се могу лако отклонити без трајних посљедица.
Преглед за рано откривање промјена на грлићу материце обавља се скринингом - ПАПА тестом, а два дана прије узимања узорка не треба користити вагиналете нити имати сексуалне односе.
У Републици Српској се Програмом превенције и контроле незаразних болести препоручује да све жене старије од 25 година обаве превентивни гинеколошки преглед једном у три године, а у случају повећаног ризика и чешће.
"Различита удружења гинеколога имају различите препоруке за извођење ПАПА теста, у зависности од налаза, тако да свака жена треба да прати упутства свог гинеколога. У случају патолошког ПАПА бриса, потребно је урадити колпоскопију, на основу које се одређује даљи третман", појаснила је Вуковићева.
Вуковићева је нагласила да се благовременом вакцинацијом против ХПВ-а, редовним превентивним прегледима код гинеколога и елиминацијом фактора ризика значајно смањује могућност настанка карцинома грлића материце.
Уколико се карцином ипак развије - рана дијагноза и правовремени третман су кључни јер што се болест открије у ранијем стадијуму, веће су и стопе изљечења.
"Најчешћи знаци и симптоми који упућују на рак грлића материце су крварење током и након односа, крварење између двије менструације, продужено менструално крварење, појачан секрет, крварење након менопаузе, болови у малој карлици и крстима, као и отоци ногу. Уколико се примијети било који од ових симптома - потребно је јавити се гинекологу. Што се промјене раније открију, лијечење је успјешније", поручила је Вуковићева.
Карцином грлића материце, послије карцинома дојке, један је од најчешћих карцинома код жена.
Тренутно на програму