Logo
Large banner

Ускоро стиже први ретроградни Меркур у овој години: Четири знака неће знати шта их је снашло

Извор:

Магазин новости

22.01.2026

13:34

Коментари:

0
Ускоро стиже први ретроградни Меркур у овој години: Четири знака неће знати шта их је снашло

Први ретроградни Меркур у 2026. години почиње 26. фебруара и трајаће до средине марта. Овај период се у астрологији сматра једним од изазовнијих јер утиче на комуникацију, планове и свакодневне обавезе, нарочито код одређених хороскопских знакова.

Током ретроградног Меркура, планета која симболизује размишљање, говор и информације изгледа као да иде уназад. У астролошком смислу то доноси збрку у мислима, чешће неспоразуме, погрешно протумачене поруке, кашњења и проблеме у договорима. Ови хороскопски знаци могу имати утисак да их други не разумију или да се стално морају враћати на већ ријешене теме.

Незгода

Свијет

Тежак судар на ауто-путу: Ауто смрскан

Посебно осетљив период очекује се за Рибе, Стријелчеве, Близанце и Дјевице. Код ових знакова може се јавити већа конфузија, нервоза или фрустрација у вези са планирањем, комуникацијом и доношењем одлука. Могуће је да ће имати утисак да им ништа не иде по плану и да се стално појављују нове препреке.

Ретроградни Меркур, међутим, не доноси само проблеме. Овај период често отвара простор за преиспитивање прошлих ситуација, односа и одлука. Старе теме могу поново испливати на површину, а људи могу добити прилику да нешто исправе, разјасне или заврше на другачији начин него раније.

ПД ПС БиХ

БиХ

ПД ПС БиХ: На дневни ред додато расписивање конкурса за именовање члана ЦИК-а

Астролози савјетују додатни опрез када је ријеч о важним одлукама, потписивању уговора и започињању нових пројеката. У овом периоду је боље успорити, више провјеравати информације и не доносити исхитрене закључке. Стрпљење и пажња могу помоћи да се избјегну непотребне грешке и неспоразуми.

Подијели:

Тагови:

астрологија

Retrogradni Merkur

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба хитно пребачена у болницу: Бака сипала бензин у флашицу за воду?

Србија

Беба хитно пребачена у болницу: Бака сипала бензин у флашицу за воду?

58 мин

0
Ruža cvijet

Сцена

Познато вријеме и мјесто испраћаја Сенке Велетанлић

1 ч

0
Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци

Хроника

Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци

1 ч

0
Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

Република Српска

Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

1 ч

1

Више из рубрике

Сва врата богатства отварају се за ова три знака: Богатство стиже већ од данас

Занимљивости

Сва врата богатства отварају се за ова три знака: Богатство стиже већ од данас

3 ч

0
Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

Занимљивости

Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

3 ч

0
Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

Занимљивости

Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака доживјеће истинску срећу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

13

55

Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner