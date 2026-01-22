Ускоро стиже први ретроградни Меркур у овој години: Четири знака неће знати шта их је снашло

Извор:
Магазин новости
22.01.2026
13:34
Први ретроградни Меркур у 2026. години почиње 26. фебруара и трајаће до средине марта. Овај период се у астрологији сматра једним од изазовнијих јер утиче на комуникацију, планове и свакодневне обавезе, нарочито код одређених хороскопских знакова.
Током ретроградног Меркура, планета која симболизује размишљање, говор и информације изгледа као да иде уназад. У астролошком смислу то доноси збрку у мислима, чешће неспоразуме, погрешно протумачене поруке, кашњења и проблеме у договорима. Ови хороскопски знаци могу имати утисак да их други не разумију или да се стално морају враћати на већ ријешене теме.
Посебно осетљив период очекује се за Рибе, Стријелчеве, Близанце и Дјевице. Код ових знакова може се јавити већа конфузија, нервоза или фрустрација у вези са планирањем, комуникацијом и доношењем одлука. Могуће је да ће имати утисак да им ништа не иде по плану и да се стално појављују нове препреке.
Ретроградни Меркур, међутим, не доноси само проблеме. Овај период често отвара простор за преиспитивање прошлих ситуација, односа и одлука. Старе теме могу поново испливати на површину, а људи могу добити прилику да нешто исправе, разјасне или заврше на другачији начин него раније.
Астролози савјетују додатни опрез када је ријеч о важним одлукама, потписивању уговора и започињању нових пројеката. У овом периоду је боље успорити, више провјеравати информације и не доносити исхитрене закључке. Стрпљење и пажња могу помоћи да се избјегну непотребне грешке и неспоразуми.
