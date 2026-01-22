Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

Извор:
Телеграф
22.01.2026
11:05

Невјероватна прича о америчком ловцу, која се одиграла 2015. године, изнова је привукла пажњу јавности.
Тада 26-годишњи Чејс Делво ловио је са братом у планинским предјелима Монтане, када је наишао на одраслог мужјака гризлија, тешког 180 килограма.
Према локалним извјештајима, Делво је у раним јутарњим сатима прелазио поток, у жељи да потјера јелена ка гребену гдје је његов брат био позициониран. Тада је угледао уснулу дивљу звијер, свега метар од себе.
Претпоставља се да су лоше временске прилике - снијег, киша и јак ветар, прикриле Делвов долазак, па га медвјед није примијетио и био је изненађен.
Уплашени ловац се повукао уназад, али га је гризли шчепао, оборио на земљу и угризао за главу, преноси "Мирор".
“Пустио ме је, али је и даље био на мом тијелу. Његово режање је нешто најгласније што сам икада чуо“, открио је касније Делво.
Звијер је затим ухватила чељустима ногу несрећног ловца и почела да га баца на све стране. И поред болова, Делво каже да није био у паници, сматрајући да му је управо то спасило живот.
“Сјетио сам се чланка који ми је бака давно показала, у којем је писало да велике животиње имају слаб рефлекс за гушење. Зато сам десну руку снажно гурнуо у његово грло“, открио је ловац.
Невјероватно, то је успјело. Медвјед је одмах пустио ловца и побјегао, остављајући га тешко повријеђеног.
Брат се убрзо појавио, схватио шта се догодило и хитно превезао Делва у болницу. Завршио је са стотину шавова, дубоким ранама, модрицама, али је био жив.
И поред језивог инцидента, ловац је био јасан по једном питању - није кривио медвједа за напад.
“Желим да сви знају да ово није његова кривица. Био је уплашен, исто као и ја“, рекао је из болничке постеље за локалне медије, преноси "Телеграф".
