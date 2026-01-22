Logo
Large banner

Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

Извор:

Телеграф

22.01.2026

11:05

Коментари:

0
Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот
Фото: Pexels

Невјероватна прича о америчком ловцу, која се одиграла 2015. године, изнова је привукла пажњу јавности.

Тада 26-годишњи Чејс Делво ловио је са братом у планинским предјелима Монтане, када је наишао на одраслог мужјака гризлија, тешког 180 килограма.

Ботик ван де Зандшулп

Тенис

Освајао турнире у Српској, послао Надала у пензију: Ко је наредни ривал Ђоковића

Према локалним извјештајима, Делво је у раним јутарњим сатима прелазио поток, у жељи да потјера јелена ка гребену гдје је његов брат био позициониран. Тада је угледао уснулу дивљу звијер, свега метар од себе.

Претпоставља се да су лоше временске прилике - снијег, киша и јак ветар, прикриле Делвов долазак, па га медвјед није примијетио и био је изненађен.

Уплашени ловац се повукао уназад, али га је гризли шчепао, оборио на земљу и угризао за главу, преноси "Мирор".

“Пустио ме је, али је и даље био на мом тијелу. Његово режање је нешто најгласније што сам икада чуо“, открио је касније Делво.

"Био је уплашен, исто као и ја"

Звијер је затим ухватила чељустима ногу несрећног ловца и почела да га баца на све стране. И поред болова, Делво каже да није био у паници, сматрајући да му је управо то спасило живот.

“Сјетио сам се чланка који ми је бака давно показала, у којем је писало да велике животиње имају слаб рефлекс за гушење. Зато сам десну руку снажно гурнуо у његово грло“, открио је ловац.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија ће допринијети Трамповом Одбору за мир, али има захтјев

Невјероватно, то је успјело. Медвјед је одмах пустио ловца и побјегао, остављајући га тешко повријеђеног.

Брат се убрзо појавио, схватио шта се догодило и хитно превезао Делва у болницу. Завршио је са стотину шавова, дубоким ранама, модрицама, али је био жив.

И поред језивог инцидента, ловац је био јасан по једном питању - није кривио медвједа за напад.

“Желим да сви знају да ово није његова кривица. Био је уплашен, исто као и ја“, рекао је из болничке постеље за локалне медије, преноси "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

Медвјед

napad medvjeda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

Занимљивости

Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака доживјеће истинску срећу

5 ч

0
Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

Занимљивости

Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

5 ч

0
Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

Занимљивости

Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

13

55

Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner