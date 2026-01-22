Logo
Large banner

Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

Извор:

Жена Блиц

22.01.2026

09:31

Коментари:

0
Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

На празник Богојављење, многи вјерници традиционално узимају богојављенску водицу, али и даље постоји низ питања о њеном значењу, правилној употреби и чувању. Свештеник Глигорије Марковић је објаснио да богојављенска вода нема магична својства, већ да њена снага лежи искључиво у вјери оних који је користе.

Отац Глигорије Марковић, парох цркве Светог цара Константина и царице Јелене на Вождовцу, истакао је да се богојављенска водица пије са вјером и повјерењем у Бога, а не као нека врста чудотворног напитка. "Вода се користи за шта год пожелимо везано за нас. Значи да је пијемо у вјери да је Бог онај који је наше здравље, да је Бог онај који нам је неопходан, јер је истинита вода жива у њему. Истовремено, она је наше право укрепљење".

stanivukovic 2

Бања Лука

Народни фронт: Бањалука у проблемима, а градоначелника имамо само на сликама

Према Марковићевим ријечима, водица се може користити у свакој прилици када човјек осјећа тјелесну или духовну слабост. "Та вода се користи за сваку нашу немоћ и за сваку нашу слабост и она се чува током цијеле године и употребљава у било којој прилици у којој желимо себе да окријепимо на тјелесни начин, али превасходно духовно", објашњава свештеник.

"То није нека магија, не, нећемо постати суперхероји ако је попијемо, то је вода која је непрекидно свједочанство тога да је Бог онај који учествује у животима људи који га призивају". Отац Глигорије додао је и да богојављенска водица нема натприродна својства у смислу да ће онај ко је пије добити ванредне моћи, већ да је њена сврха духовно окрепљење и оснажење вјере.

Говорећи о томе да ли богојављенска водица може да се поквари, свештеник је истакао да је кључ у начину на који јој се приступа.

Грчка

Свијет

Олуја "Хари" коси све пред собом: Грчка разорена, има мртвих

"Оно што је битно је да тој води приступамо с вјером и када јој приступамо тако онда она сигурно постаје дио нашег живота у Богу. Ми вјерујемо да гдје год је Бог присутан не постоји ништа што би могло да науди животу јер је Бог сам живот", рекао је Марковић.

"Водицу увијек треба да попијемо. Нема разлога да нам остане и нема разлога да је чувамо", рекао је, додајући да нема потребе остављати је "за неке будуће дане", већ да је треба пити када осјећамо потребу за духовним и тјелесним окрепљењем.

Подијели:

Тагови:

свештеник

православље

Богојављење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У наредним данима постепени пораст температуре

Друштво

У наредним данима постепени пораст температуре

56 мин

0
Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда

Фудбал

Хаос уочи меча Малме — Звезда: Сукоб Делија с домаћим навијачима

58 мин

0
Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

Сцена

Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака доживјеће истинску срећу

1 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака доживјеће истинску срећу

1 ч

0
Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

Занимљивости

Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

1 ч

0
Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

Занимљивости

Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

1 ч

0
Добио казну од 200 евра због једноставног разговор

Занимљивости

Добио казну од 200 евра због једноставног разговор

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

09

57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner