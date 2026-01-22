Хаос уочи меча Малме — Звезда: Сукоб Делија с домаћим навијачима

Извор:
Телеграф
22.01.2026
09:13
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде гостоваће у четвртак од 18.45 екипи Малмеа у Шведској, у 7. колу лигашке фазе Лиге Европе.
Евентуалном побједом у овом сусрету, црвено-бијели би обезбиједили пласман у нокаут фазу такмичења и наставак европске сезоне на прољеће.
Тенис
Ђоковић показао моћ: Доминантно до трећег кола
Због тога се у Малмеу очекује и значајна подршка навијача Црвене звезде, нарочито имајући у виду велики број Звездиних присталица који живе у дијаспори.
Уочи самог меча, током ноћи, у Малмеу је забиљежен инцидент на улицама града.
Према наводима навијачке странице "Хоолиганс.цз", дошло је до сукоба у којем су учествовале Делије, а како сазнаје "Телеграф", они су се сукобили са навијачима Малмеа, а све се завршило прилично брзо.
Домаће присталице чекале су Делије на тргу у центру града, а навијачи црвено-бијелих су, како то иначе обично и раде ноћ уочи меча, кренуле у шетњу у кортеу, па је дошло до сукоба.
Фудбал
Станковић одабрао путнике за Малме
На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се већи број навијача Црвене звезде на улицама Малмеа, а на једном од видео-записа забиљежен је и физички напад на једног младића.
Његов идентитет за сада није познат, као ни да ли је у питању навијач Малмеа или присталица неке од репрезентација које учествују на Европском првенству у рукомету, чији се мечеви ових дана играју управо у Малмеу.
Треба напоменути и да се у граду налази велики број хрватских навијача, с обзиром на то да је репрезентација Хрватске исте вечери одиграла утакмицу против Шведске на Европском првенству у рукомету.
21.01.2026, Malmö FF🇸🇪 - FK Crvena Zvezda🇷🇸, Delije fighting in Malmö before tomorrow match, click here for more: https://t.co/GrzTF2AiFH— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 21, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/jflKx01Paj
Најновије
Најчитаније
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Тренутно на програму