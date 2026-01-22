Logo
Хаос уочи меча Малме — Звезда: Сукоб Делија с домаћим навијачима

Телеграф

22.01.2026

09:13

Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда
Фудбалери Црвене звезде гостоваће у четвртак од 18.45 екипи Малмеа у Шведској, у 7. колу лигашке фазе Лиге Европе.

Евентуалном побједом у овом сусрету, црвено-бијели би обезбиједили пласман у нокаут фазу такмичења и наставак европске сезоне на прољеће.

Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Тенис

Ђоковић показао моћ: Доминантно до трећег кола

Због тога се у Малмеу очекује и значајна подршка навијача Црвене звезде, нарочито имајући у виду велики број Звездиних присталица који живе у дијаспори.

Уочи самог меча, током ноћи, у Малмеу је забиљежен инцидент на улицама града.

Према наводима навијачке странице "Хоолиганс.цз", дошло је до сукоба у којем су учествовале Делије, а како сазнаје "Телеграф", они су се сукобили са навијачима Малмеа, а све се завршило прилично брзо.

Домаће присталице чекале су Делије на тргу у центру града, а навијачи црвено-бијелих су, како то иначе обично и раде ноћ уочи меча, кренуле у шетњу у кортеу, па је дошло до сукоба.

dejan stanković

Фудбал

Станковић одабрао путнике за Малме

На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се већи број навијача Црвене звезде на улицама Малмеа, а на једном од видео-записа забиљежен је и физички напад на једног младића.

Његов идентитет за сада није познат, као ни да ли је у питању навијач Малмеа или присталица неке од репрезентација које учествују на Европском првенству у рукомету, чији се мечеви ових дана играју управо у Малмеу.

Треба напоменути и да се у граду налази велики број хрватских навијача, с обзиром на то да је репрезентација Хрватске исте вечери одиграла утакмицу против Шведске на Европском првенству у рукомету.

