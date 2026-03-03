Logo
Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

АТВ

03.03.2026

23:05

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа
Фото: АТВ

У Сјеници се вечерас догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су двије особе изгубиле живот, док се трећој љекари боре за живот.

Према првим, незваничним информацијама са терена, до несреће је дошло у вечерњим сатима, а на лицу мјеста су одмах интервенисали припадници полиције и Хитне помоћи.

Двоје страдалих подлегло је повредама, док је тешко повријеђена особа хитно транспортована у здравствену установу, гдје јој се указује интензивна медицинска помоћ.

Околности под којима је дошло до судара за сада нису познате. Увиђај је у току, а саобраћај на овом дијелу транзита био је привремено обустављен и преусмјерен на алтернативне правце.

Становници Сјенице потресени су још једном трагедијом на фреквентној градској саобраћајници, која је и раније била поприште озбиљних незгода. Више информација очекује се након званичног саопштења надлежних органа.

(Санџак Данас)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

