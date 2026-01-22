Ђоковић показао моћ: Доминантно до трећег кола

Извор:
АТВ
22.01.2026
08:05
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић у 2. колу Аустралијан Опена побиједио је Италијана Франческа Маестрелија са 3:0, по сетовима 6:3, 6:2, 6:2
Ђоковић је од самог почетка наметнуо ритам и показао разлику у квалитету.
Иако је Маестрелли покушавао да се кроз дуже размјене задржи у сету, српски тенисер је стрпљиво чекао прилику и до брејка стигао у раној фази меча.
Сигурним сервис-гемовима Новак је привео први сет крају без већих проблема.
У другом сету Ђоковић је додатно подигао ниво игре. Рани брејк му је омогућио мирнију контролу тока сета, док је Италијан све теже проналазио рјешења у размјенама са основне линије.
Новак је био прецизан и агресиван у кључним моментима, па је уз још један брејк рутински стигао до вођства од 2:0.
Маестрели је на почетку трећег сета успио да освоји гем на Ђоковићев сервис, али је српски тенисер брзо одговорио.
Услиједио је брејк којим је вратио контролу, а затим и потврда предности. Ђоковић је дјеловао сигурно и концентрисано, држећи меч под својом контролом, иако се Маестрели се трудио, нападао, али и гријешио.
Успио је Италијан да врати један брејк, али ништа више од тога. На крају, послије два сата и 15 минута игре, најбољи тенисер свих времена пласирао се у треће коло.
У трећој рунди Ђоковић ће се састати са Ботиком ван де Зандсхулпом, који је побиједио Јунченга Шанга.
Ђоковићу сада недостаје само још један тријумф да би стигао до 400. побједе на гренд слем турнирима.
