Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

Спутник Србија
21.01.2026
20:56
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, у другом колу Аустралијан опена састаје се са квалификантом Франческом Маестралијем, а Италијан чак није ни знао да ће играти против српског аса.
Рутински и без проблема је Новак Ђоковић обезбедио друго коло Аустралијан опена, а сада га очекује још један меч који би требало да добије без великих потешкоћа.
Његов противник Франческо Маестрали је главни жреб обезбедио преко квалификација, а у првом колу је савладао Франнцуза Атманеа.
Послије највећег успјеха каријере Маестрали је шокирао јавност тиме што не зна са ким игра у другом колу, па се и сам изненадио када је од новинара чуо да га очекује сусрет са највећим свих времена.
Када је новинар рекао да му је Новак наредни противник Италијан је дјеловао збуњено.
„Молим? Нема шансе, Стварно?“, упитао је Маестрали.
Новинар га је потом питао да ли је погледао жреб послије чега је он појаснио да то не ради.
„Никад не гледам свој жреб. Жреб не гледам јер се плашим да ћу да избаксузирам себе и да не стварам себи додатни притисак док гледам ко ми је сљедећи ривал и ако правим пројекције“, рекао је Италијан.
Замислио се и поручио: „Новак Ђоковић? Океј“, рекао је изненађени Маестрали.
Италијански тенисер је 141. на АТП листи, а у квалификацијама је избацио Душана Лајовића, српског тенисера. То је уједно и први пут у његовој каријери да прође квалификације на једном гренд слему.
