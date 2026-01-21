Logo
Large banner

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

Извор:

Спутник Србија

21.01.2026

20:56

Коментари:

0
Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, у другом колу Аустралијан опена састаје се са квалификантом Франческом Маестралијем, а Италијан чак није ни знао да ће играти против српског аса.

Рутински и без проблема је Новак Ђоковић обезбедио друго коло Аустралијан опена, а сада га очекује још један меч који би требало да добије без великих потешкоћа.

Његов противник Франческо Маестрали је главни жреб обезбедио преко квалификација, а у првом колу је савладао Франнцуза Атманеа.

Послије највећег успјеха каријере Маестрали је шокирао јавност тиме што не зна са ким игра у другом колу, па се и сам изненадио када је од новинара чуо да га очекује сусрет са највећим свих времена.

Јан Облак

Кошарка

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

Када је новинар рекао да му је Новак наредни противник Италијан је дјеловао збуњено.

„Молим? Нема шансе, Стварно?“, упитао је Маестрали.

Новинар га је потом питао да ли је погледао жреб послије чега је он појаснио да то не ради.

„Никад не гледам свој жреб. Жреб не гледам јер се плашим да ћу да избаксузирам себе и да не стварам себи додатни притисак док гледам ко ми је сљедећи ривал и ако правим пројекције“, рекао је Италијан.

Замислио се и поручио: „Новак Ђоковић? Океј“, рекао је изненађени Маестрали.

Италијански тенисер је 141. на АТП листи, а у квалификацијама је избацио Душана Лајовића, српског тенисера. То је уједно и први пут у његовој каријери да прође квалификације на једном гренд слему.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

тенис

Аустралијан опен

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп одустао од додатних царина за Европу

Свијет

Трамп одустао од додатних царина за Европу

35 мин

0
Путин: Догађаји око Гренланда ни на који начин не дотичу Русију

Свијет

Путин: Догађаји око Гренланда ни на који начин не дотичу Русију

36 мин

0
Пекара

Бања Лука

Поскупјели пекарски производи у Бањалуци

40 мин

0
Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу

Сцена

Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу

46 мин

0

Више из рубрике

кад игра ђоковић у Аустралији на Аустралијан опену против Маестрелија

Тенис

Кад игра Ђоковић: Чека га играч који је избацио једног Србина

4 ч

0
Олијњикова позвала на забрану Сабаленке

Тенис

Украјинка испала па поручила: Забраните Сабаленки да игра тенис

4 ч

2
Ива Јовић се пласирала у треће коло АО 2026

Тенис

Ива Јовић се пласирала у треће коло Аустралијан опена

4 ч

0
Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Тенис

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Централне вијести АТВ, 21.01.2026.

21

14

Преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији: Покрећу реактор број 6

20

56

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

20

56

Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

20

52

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner