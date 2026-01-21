Logo
"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

21.01.2026

20:52

Јак Облак спасио Атлетико
Фото: Tanjug / AP / Khalil Hamra

Фудбалери Галатасараја и Атлетико Мадрида одиграли су спектакуларан меч у Истанбулу који је завршен без побједника, 1:1, у оквиру претпосљедњег, седмог кола Лиге шампиона.

Још прије почетка било је јасно да је ово један од дербија вечери у елитном такмичењу, а оно што су актери приказали на терену у потпуности је оправдало велика очекивања.

У пакленој атмосфери пред више од 50.000 навијача виђена је права „ратничка“ утакмица, пуна дуела, темпа и жеље за побједом на обје стране. И Галатасарај и Атлетико су играли на све или ништа, али су на крају морали да се задовоље бодом који им, реално, не доноси превише разлога за славље, пише Телеграф.

Атлетико се овим ремијем нашао у великој групи екипа са по 13 бодова и судбина пласмана у Топ 8 сада му не зависи само од њега. Тим Дијега Симеонеа у посљедњем колу мора убједљиво да савлада Боде код куће, али и да се поклопе одређени резултати на другим теренима. У супротном, мадридски клуб ће морати у шеснаестину финала. У тој фази готово извјесно ће се наћи и Галатасарај, који са 10 бодова има солидну позицију, али му распоред не иде на руку, у посљедњем колу гостује Манчестер ситију. Мало је вјероватно да ће турски шампион остати без мјеста међу 24 најбоља тима, али коначна позиција може бити пресудна за јачину противника у нокаут фази.

Меч је почео шокантно за домаће. Атлетико је већ у четвртом минуту повео послије савршено изведене контре. Лопта је ишла брзо, Алварез је пронашао Серлота, услиједио је наставак акције преко Алмада и Руђерија, а прецизан центаршут на другу стативу искористио је Ђулијано Симеоне, који је главом са петерца савладао Чакира.

Галатасарај се није поколебао и брзо је преузео иницијативу. Пред голом Јана Облака низале су се прилике, а притисак је крунисан у 20. минуту. Лирој Сане је пробио по десној страни и идеално упослио Салаија, који је шутирао ка другој стативи, а неспретна реакција Маркоса Љорентеа завршила је аутоголом за изједначење.

До краја меча темпо није опадао. У завршници су виђене и двије огромне шансе, прво је Гризман из слободног ударца озбиљно запретио, али је Чакир бриљирао, док је у надокнади Габријел Сара имао зицер послије додавања Осимена, али је Јан Облак још једном показао класу и сачувао бод Атлетику.

На крају, реми који оставља и Галатасарај и Атлетико у неизвјесности пред посљедње коло, у којем ће се ломити судбина оба тима у Лиги шампиона.

(Телеграф.рс)

