Logo
Large banner

Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!

Извор:

РТС

21.01.2026

17:01

Коментари:

0
Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!
Фото: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Леброн Џејмс изјавио је да је центар Денвера и српски репрезентативац Никола Јокић један од најбољих играча у историји овог спорта, преносе амерички медији.

Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса побиједили су Денвер резултатом 115:107 у утакмици НБА лиге. Јокић због повреде није играо за Денвер, док је Џејмс на овој утакмици постигао 19 поена.

Џејмс је током меча пришао клупи противничког тима, а онда је загрлио Јокића. Кошаркаш Лејкерса је послије утакмице изјавио да је овим гестом желио да покаже поштовање према српском кошаркашу.

"Поштујем великане игре. Јокић је један од највећих који су икада играли ову игру. За мене је било лако да му приђем и да му једноставно укажем поштовање“, изјавио је кошаркаш Лејкерса.

Џејмс се потом осврнуо и на меч између селекција САД-а и Србије у полуфиналу Олимпијских игара у Паризу 2024. године. Репрезентација САД је тада послије преокрета стигла до побједе од 95:91.

"То је једна од најбољих утакмица икада одиграних. Играо сам много сјајних утакмица – финала НБА лиге, утакмице на Олимпијским играма, у регуларном дијелу сезоне у НБА лиги, средњој школи… међутим, ова се налази међу најбољима. Никада нећу да заборавим тај тренутак“, истакао је Џејмс.

Србија је на Олимпијским играма освојила бронзану медаљу побједом над Њемачком, док су Американци у финалу били бољи од домаћина Француске.

Подијели:

Тагови:

Lebron Džejms

Никола Јокић

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Кошарка

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

3 ч

0
Јокић и Дончић предводе запад

Кошарка

Јокић и Дончић предводе запад

1 д

0
Велика побједа Студента против Леотара

Кошарка

Велика побједа Студента против Леотара

3 д

0
Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

Свијет

Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

5 д

0

Више из рубрике

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Кошарка

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

3 ч

0
Леброн Џејмс о Јокићу: Један од најбољих у историји кошарке

Кошарка

Леброн Џејмс о Јокићу: Један од најбољих у историји кошарке

6 ч

0
Никола Милутинов српски кошаркаш

Кошарка

Никола Милутинов задобио потрес мозга

10 ч

0
Јокић и Дончић предводе запад

Кошарка

Јокић и Дончић предводе запад

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

18

33

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

18

23

Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

18

22

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

18

12

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner