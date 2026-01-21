Скандал у Ватикану: Папа Лав XIV одбио да прими у аудијенцију Емануела Макрона

Извор:
Папа Лав XIV одлучио је да не прими француског предсједника Емануела Макрона у аудијенцију, јавља италијански лист ""Il Tempo"", позивајући се на изворе унутар Државног секретаријата Ватикана и надбискупа Ђованија Чезареа Пагација.
Према тим изворима листа, припреме за прву државну посјету Макрона Ватикану, које су трајале неколико недјеља на захтјев Јелисејске палате, обустављене су по налогу самог папе, а надлежним канцеларијама је наложено да захтјев за аудијенцију врате.
Папа је, како се наводи, поручио да се у овом тренутку не одржавају ни приватне ни државне аудијенције за Макрона.
Према наводима извора, разлози за одбијање су вишеструки, а међу кључнима се истиче незадовољство папе законодавним правцем Француске по питањима етике и људских права, посебно законима о еутаназији које је недавно усвојила француска влада.
Pope denies Macron audience because of stance on abortion and euthanasia - News Room USA | LNG in Northern BC— Fradi Frad Dreizehn 🇭🇺🇩🇪🇬🇷 (@frad_fradi) January 21, 2026
https://t.co/QgxwiIeBEl
Додатно оптерећење у односима представља, према истим изворима, став Ватикана о, како је наведено, израженом антиамериканизму Француске, као и незадовољство папе Макроновим изјавама о Сједињеним Америчким Државама, с обзиром на то да је папа америчког поријекла.
Као још један извор тензија наводи се одлука, коју је Макрон донео у координацији са париским надбискупом Лораном Улрихом, да се уклоне и преправе преостали древни витражи у катедрали Нотр Дам како би се поставили нови, савремени радови.
Та одлука изазвала је протесте културних и католичких удружења у Француској, а према наводима извора, наишла је и на негодовање папе.
