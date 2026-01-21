Logo
Зашто Словенија неће у Трампов Одбор за мир

Извор:

Агенције

21.01.2026

19:04

Коментари:

0
Зашто Словенија неће у Трампов Одбор за мир

Премијер Словеније Роберт Голоб изјавио је у сриједу да његова земља неће прихватити позив америчког предсједника Доналда Трампа да се придружи Одбору за мир.

Трамп је позвао десетине свјетских лидера да се придруже иницијативи коју предводе САД, а којом би он предсједавао, а чији би првобитни циљ био окончање сукоба у Гази, али би се потом проширио и на рјешавање ратова на другим мјестима.

"Главна забринутост је да је мандат одбора преширок и да би могао опасно поткопати међународни поредак заснован на Повељи Уједињених нација. Иако сматрамо да је свака иницијатива која може смирити ситуацију на Блиском истоку похвална, овај позив опасно задире у шири међународни поредак, а не само у смиривање ситуације у Гази", изјавио је Голоб.

Голоб је рекао да неће присуствовати потписивању оснивачке повеље иницијативе на Свјетском економском форуму у Давосу у Швицарској у четвртак, већ ће умјесто тога присуствовати састанку челника Европског савјета у Бриселу.

Тагови:

Одбор за мир

Доналд Трамп

Словенија

