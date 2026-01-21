Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Извор:
Десетомјесечна беба из Торичела (провинција Таранто), преминула је у суботу увече у Поликлиници у Барију, након више од мјесец и по дана борбе у интензивној њези.
Дјечак је био хоспитализован 53 дана, а љекарски тим је од првог тренутка наглашавао да је стање изузетно тешко.
Након што је породици саопштена трагична вијест, у болничком одјељењу настали су тренуци велике напетости, због чега је интервенисала полиција. Према информацијама, ситуација је убрзо стављена под контролу.
Према досадашњим налазима истраге, беба је била у ходалици у тренутку када је дошло до незгоде у породичном дому. У врло кратком времену, врела вода из кућног апарата просула се у његовој близини, након чега је дијете хитно пребачено у болницу у Мандурији, па затим у специјализовани центар у Барију. Љекари су током недјеља покушавали да стабилизују стање, али упркос напорима, дјечак није издржао.
Тужилаштво наредило да тијело иде на вјештачење
Након смрти, тужилаштво у Таранту наложило је задржавање тијела ради даљих вјештачења. Јавност сада чека одлуку тужиоца Салватореа Колеле о томе да ли ће бити наређена обдукција, која би требало да прецизно утврди медицински узрок смрти и реконструише околности несреће.
Мајка дјетета води се као осумњичена по аутоматизму, како италијански закон налаже у свим случајевима тешких повреда малољетника у породичном окружењу. Тренутно се терети за тешко наношење повреда из нехата, али квалификација дијела може бити промијењена током истраге.
Истрага је поверена полицији у Мандурији, која прикупља изјаве и реконструише сваки детаљ несреће. Кључно је утврдити шта се тачно догодило у домаћинству и да ли је трагедија могла бити спречена.
