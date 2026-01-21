Logo
Large banner

Папа позван у Трампов Одбор за мир

Извор:

СРНА

21.01.2026

17:19

Коментари:

0
Папа позван у Трампов Одбор за мир
Фото: Танјуг

Папа Лав Четрнаести је међу свјетским лидерима који су позвани да се придруже Одбору за мир америчког предсједника Доналда Трампа, изјавио је кардинал Пјетро Паролин, највиши дипломатски званичник Ватикана.

Паролин је навео да папа разматра позив, рекао је Паролин.

Циљ Одбора је првобитно био окончање сукоба у Гази. Међутим, Трамп је рекао да ће имати много шира овлаштења и да ће рјешавати сукобе на глобалном нивоу.

Олијњикова

Тенис

Украјинка испала па поручила: Забраните Сабаленки да игра тенис

Поједине земље, попут Израела и Египта, прихватиле су позив, многе друге су изразиле опрез, а дипломате упозоравају да би идеја могла да наштети раду УН.

Подијели:

Тагови:

папа Лав

Доналд Трамп

Одбор за мир

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу

Свијет

Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу

1 ч

0
Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Свијет

Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

1 ч

0
Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!

Кошарка

Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!

1 ч

0
Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

Хроника

Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

2 ч

0

Више из рубрике

Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу

Свијет

Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу

1 ч

0
Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Свијет

Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

1 ч

0
Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

Свијет

Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

2 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио Турску!

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

18

33

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

18

23

Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

18

22

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

18

12

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner