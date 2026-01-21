Папа позван у Трампов Одбор за мир

Извор:
СРНА
21.01.2026
17:19
Коментари:0
Папа Лав Четрнаести је међу свјетским лидерима који су позвани да се придруже Одбору за мир америчког предсједника Доналда Трампа, изјавио је кардинал Пјетро Паролин, највиши дипломатски званичник Ватикана.
Паролин је навео да папа разматра позив, рекао је Паролин.
Циљ Одбора је првобитно био окончање сукоба у Гази. Међутим, Трамп је рекао да ће имати много шира овлаштења и да ће рјешавати сукобе на глобалном нивоу.
Тенис
Украјинка испала па поручила: Забраните Сабаленки да игра тенис
Поједине земље, попут Израела и Египта, прихватиле су позив, многе друге су изразиле опрез, а дипломате упозоравају да би идеја могла да наштети раду УН.
Најновије
Најчитаније
18
42
18
33
18
23
18
22
18
12
Тренутно на програму