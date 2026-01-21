Logo
Large banner

Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу

Извор:

Танјуг

21.01.2026

17:14

Коментари:

0
Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу
Фото: Pixabay

Кина ће чврсто штитити међународни систем с УН у његовој сржи, међународни поредак утемељен на међународном праву и основне норме које регулишу међународне односе на основу циљева и принципа Повеље УН, поручено је из Пекинга.

Портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Јиакун негирао је данас да се та земља такмичи за утицај на Западу.

Он је на конференцији за новинаре, на питање да ли Пекинг поздравља "хаос" око Гренланда, рекао да Кина нема намјеру да се такмичи за утицај са било којом земљом, нити би то икада учинила, преноси Танјуг писање Ројтерса.

"Укључујемо се у пријатељске размене са свим народима на основи међусобног поштовања и једнакости и остајемо посвећени томе да будемо позитивна, стабилизујућа и конструктивна сила", рекао је Гуо.

grijanje radijator

Свијет

Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Он је, говорећи о Одбору за мир, чије је оснивање најавио амерички предсједник Доналд Трамп, рекао да је Кина одувијек била посвећена истинском мултилатерализму и додао да ће чврсто штитити међународни систем с Уједињеним нацијама у његовом центру, преноси Синхуа.

"Без обзира на развој међународне ситуације, Кина ће чврсто штитити међународни систем с УН у његовој сржи, међународни поредак утемељен на међународном праву и основне норме које регулишу међународне односе на основу циљева и принципа Повеље УН", рекао је Гуо.

Подијели:

Тагови:

Кина

Запад

Гренланд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!

Кошарка

Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!

1 ч

0
Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

Хроника

Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

2 ч

0
Ива Јовић се пласирала у треће коло АО 2026

Тенис

Ива Јовић се пласирала у треће коло Аустралијан опена

2 ч

0
Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

Свијет

Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

2 ч

0

Више из рубрике

Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Свијет

Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

1 ч

0
Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

Свијет

Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

2 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио Турску!

2 ч

0
Доналд Трамп исмијавао Макрона и наочале које носи

Свијет

Трамп: Гледао сам Макрона с тим предивним наочалама. Шта се, дођавола, догодило?

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

18

33

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

18

23

Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

18

22

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

18

12

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner