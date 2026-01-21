Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу

Извор:
Кина ће чврсто штитити међународни систем с УН у његовој сржи, међународни поредак утемељен на међународном праву и основне норме које регулишу међународне односе на основу циљева и принципа Повеље УН, поручено је из Пекинга.
Портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Јиакун негирао је данас да се та земља такмичи за утицај на Западу.
Он је на конференцији за новинаре, на питање да ли Пекинг поздравља "хаос" око Гренланда, рекао да Кина нема намјеру да се такмичи за утицај са било којом земљом, нити би то икада учинила, преноси Танјуг писање Ројтерса.
"Укључујемо се у пријатељске размене са свим народима на основи међусобног поштовања и једнакости и остајемо посвећени томе да будемо позитивна, стабилизујућа и конструктивна сила", рекао је Гуо.
Он је, говорећи о Одбору за мир, чије је оснивање најавио амерички предсједник Доналд Трамп, рекао да је Кина одувијек била посвећена истинском мултилатерализму и додао да ће чврсто штитити међународни систем с Уједињеним нацијама у његовом центру, преноси Синхуа.
"Без обзира на развој међународне ситуације, Кина ће чврсто штитити међународни систем с УН у његовој сржи, међународни поредак утемељен на међународном праву и основне норме које регулишу међународне односе на основу циљева и принципа Повеље УН", рекао је Гуо.
