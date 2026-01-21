Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Извор:
Влада Мађарске платиће додатне трошкове домаћинствима за гријање за јануар због повећане потрошње струје и горива усљед ниске температуре ваздуха, рекао је премијер Виктор Орбан.
"Влада је одлучила да уведе ограничење рачуна за комуналне услуге за јануар. То значи да ће Влада покрити трошкове вишка потрошње за породице за гријање у јануару", рекао је Орбан у видеу објављеном на "Фејсбуку".
