Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Извор:

Агенције

21.01.2026

17:04

Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Влада Мађарске платиће додатне трошкове домаћинствима за гријање за јануар због повећане потрошње струје и горива усљед ниске температуре ваздуха, рекао је премијер Виктор Орбан.

радијатор гријање

Бања Лука

"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

"Влада је одлучила да уведе ограничење рачуна за комуналне услуге за јануар. То значи да ће Влада покрити трошкове вишка потрошње за породице за гријање у јануару", рекао је Орбан у видеу објављеном на "Фејсбуку".

Мађарска

grijanje

Виктор Орбан

