Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

У Кантоналној болници „Др.Сафет Мујић“ у Мостару данас је у послијеподневним сатима усљед повреда задобијених у саобраћајној несрећи која се јутрос догодила подлегао А.Џ. (84), потврђено је за „Аваз“ из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
У несрећи која се догодила у мостарском приградском насељу Гнојнице, на магистралној цести Мостар-Невесиње, А.Џ. је учествовао као пјешак којег је под још неразјашњеним околностима ударило возило Форд Фиеста којим је управљао Б.В. (46).
Пјешак је с тешким тјелесним повредама превезен до мостарске болнице у којој је у 14.40 сати подлегао упркос напорима љекара.
Након увиђаја који су обавили припадници Полицијске управе Мостар, о свему је обавијештен дежурни кантонални тужилац те су подузете све неопходне мјере и радње с циљем утврђивања свих околности овог трагичног догађаја.
(Аваз)
