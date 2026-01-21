Logo
Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

21.01.2026

16:47

Коментари:

0
Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће
Фото: АТВ

У Кантоналној болници „Др.Сафет Мујић“ у Мостару данас је у послијеподневним сатима усљед повреда задобијених у саобраћајној несрећи која се јутрос догодила подлегао А.Џ. (84), потврђено је за „Аваз“ из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

У несрећи која се догодила у мостарском приградском насељу Гнојнице, на магистралној цести Мостар-Невесиње, А.Џ. је учествовао као пјешак којег је под још неразјашњеним околностима ударило возило Форд Фиеста којим је управљао Б.В. (46).

Пјешак је с тешким тјелесним повредама превезен до мостарске болнице у којој је у 14.40 сати подлегао упркос напорима љекара.

радијатор гријање

Бања Лука

"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

Након увиђаја који су обавили припадници Полицијске управе Мостар, о свему је обавијештен дежурни кантонални тужилац те су подузете све неопходне мјере и радње с циљем утврђивања свих околности овог трагичног догађаја.

(Аваз)

Коментари (0)
