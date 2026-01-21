Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених

Аутор:Стеван Лулић
21.01.2026
14:20
Коментари:0
Б.Ј. из Бијељине ухапшен је због покушаја убиства, док је Д.Б. из истог града завршио у лисицама због сумње да је починио кривична дјела "Тешка тјелесна повреда“ и "Недозвољена производња и промет опојних дрога“.
Наиме, Полицији је пријављено да је у породичној кући на подручју града Бијељина дошло до физичког насиља између више особа, те да су се двије удаљиле са лица мјеста.
"Повријеђеним лицима је указана медицинска помоћ у здравственој установи у Бијељини", кажу у ПУ Бијељина не наводећи колико тачно особа је повријеђено.
Оперативним радом Б.Ј. и Д.Б. су пронађени и ухапшени.
"На основу Наредбе Основног суда у Бијељини, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, извршен је претрес на једној локацији коју користи лице Д.Б., којом приликом је пронађена и привремено одузета бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин укупне масе 62,7 грама", додају у полицији.
Извршеним испитивањем на присуство опојних дрога у организму, код Б.Ј. утврђено је присуство опојне дроге "кокаин“ и "амфетамин“.
Осумњичени Б.Ј. и Д.Б, заједно уз извјештаје о почињеним кривичним дјелима, биће предати у надлежност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
