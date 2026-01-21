Logo
Large banner

Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених

Аутор:

Стеван Лулић

21.01.2026

14:20

Коментари:

0
Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених
Фото: АТВ

Б.Ј. из Бијељине ухапшен је због покушаја убиства, док је Д.Б. из истог града завршио у лисицама због сумње да је починио кривична дјела "Тешка тјелесна повреда“ и "Недозвољена производња и промет опојних дрога“.

Наиме, Полицији је пријављено да је у породичној кући на подручју града Бијељина дошло до физичког насиља између више особа, те да су се двије удаљиле са лица мјеста.

roditelji dijete porodica pixabay ilustracija

Друштво

Ступило на снагу: Мијењају се услови за исплате накнада родитељима

"Повријеђеним лицима је указана медицинска помоћ у здравственој установи у Бијељини", кажу у ПУ Бијељина не наводећи колико тачно особа је повријеђено.

Оперативним радом Б.Ј. и Д.Б. су пронађени и ухапшени.

"На основу Наредбе Основног суда у Бијељини, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, извршен је претрес на једној локацији коју користи лице Д.Б., којом приликом је пронађена и привремено одузета бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин укупне масе 62,7 грама", додају у полицији.

Ухапшен због порнографије Бијељина

Хроника

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

Извршеним испитивањем на присуство опојних дрога у организму, код Б.Ј. утврђено је присуство опојне дроге "кокаин“ и "амфетамин“.

Осумњичени Б.Ј. и Д.Б, заједно уз извјештаје о почињеним кривичним дјелима, биће предати у надлежност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

покушај убиства

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

Хроника

Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

1 ч

0
Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

Хроника

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

2 ч

0
Заплијењени телефон

Хроника

Акција у Српској: Хапшење због врбовања дјеце за порнографију

2 ч

0
Ујак сачмаром упуцао сестрића, познато у каквом је стању

Хроника

Ујак сачмаром упуцао сестрића, познато у каквом је стању

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

16

02

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner