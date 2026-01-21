Ујак сачмаром упуцао сестрића, познато у каквом је стању

Извор:
Мушкарац А.С. (45) ухапшен је у Крушевцу након што је у селу Мала Врбница током прославе крсне славе Свети Јован пуцао на двојицу сестрића и том приликом једног ранио.
Како сазнајемо, ватреном обрачуну је претходила двочасовна свађа ујака са сестрићима и туча, након чега је Александар С. потегао сачмару на сестриће и једног лакше ранио.
Повријеђени младић је након љекарског збрињавања пуштен кући.
Иначе, Стефан С. и Лазар С. су били код ујака на слави. Александар С. живи сам са женом, а како кажу мјештани Мале Врбнице, наводно, у посљедње вријеме је имао проблема са алкохолом.
Полиција је одмах након пријаве изашла на лице мјеста и ухапсила А. С. По налогу Вишег јавног тужилаштва у Крушевцу, осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 сати.
Он ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу на саслушање.
Истрага је у току и она ће утврдити све околности које су довеле до овог инцидента, као и то да ли је оружје било у илегалном посједу.
