Манијак пред судом: Злостављао дјечака - ово је кључни доказ

Осумњиченом манијаку са Официрца М. О. суди се у Новом Саду за полно узнемиравање дјечака, чији је исказ од кључног значаја за ток суђења.
У новосадском Основном суду почело је суђење М. О. (35) , због сумње да је 7. августа 2024. године на новосадској Официрској плажи непримјерено додиривао дјечака (15).
Игор Јурић, предсједник Центра за несталу и злостављану дјецу говорио је о овој теми.
"Дуго се чекало јер је вјероватно тужилаштво прикупљало доказе, то је нешто што зна да одуговлачи процес. Имали смо и непосредног свједока у овом случају. Кључан исказ је и исказ жртве. Малољетна лица морају врло често и да дају форензичке интервјуе, са стручним лицима, који заправо дају оцјену да ли је тачно оно што дете говори. То је врло комплексан процес, али уколико су људи стручни, онда тај исказ може бити врло ваљан.
Јурић каже да је за дјело недозвољене полне радне запријећена казна до 3 године затвора:
"Оно што су отежавајуће околности, јесте чињеница да је оштећен малољетник, да се све догодило на јавном мјесту а то може да да утиче на суд да донесе и строжију казну. "
Да подсјетимо, дјечак је тог дана бициклом отишао на Официрац како би прошетао по плажи. Приликом поласка кући, када је дошао до места гдје му је био бицикл, пришао му је непознати мушкарац који се представио, односно рекао је малолетнику своје име и питао да ли има пет минута времена да разговарају. Дјечак му је на то одговрио да нема, да га не познаје и да иде кући. Међутим, осумњичени је поновио да хоће да прича са њим и, како се сумња, почео да га додирује по задњици и полном органу. Малољетник је успио да побјегне и чим је дошао кући одмах је све испричао оцу.
"Овакав случај је класично врбовање у јавном простору. Такви случајеви често остају непријављени услед страха. Овај дјечак је показао изузетну храброст, зато што је све испричао оцу а отац је добро поступио. Дјечак је препознао опасност, поставио је границу и рекао да нема времена и да иде кући, те је одмах потражио помоћ. Такође, похвалио би свијест грађана који се нашао у близини и кренуо да прати осумњиченог", рекао је Јурић.
Према незваничним информацијама, постоји свједок немилог догађаја, који је позвао дјечаковог оца и рекао му да је видио шта се догодило и да ће мушкарца који је додиривао његовог сина пратити до доласка полиције.
Полицијска патрола је убрзо на Кеју пронашла осумњиченог, легитимисала га и привела. М. О. је, према сазнањима Информера, потврдио полицајцима да је био на Официрцу, али је негирао да је некога додиривао.
