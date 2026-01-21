Logo
Леброн Џејмс о Јокићу: Један од најбољих у историји кошарке

21.01.2026

12:08

Коментари:

0
Леброн Џејмс о Јокићу: Један од најбољих у историји кошарке
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Леброн Џејмс изјавио је да је центар Денвера и српски репрезентативац Никола Јокић један од најбољих играча у историји овог спорта, преносе данас амерички медији.

Кошаркаши ЛА Лејкерса су раније данас у гостима побиједили Денвер резултатом 115:107 у утакмици НБА лиге. Јокић због повреде није играо за Денвер, док је Џејмс на овој утакмици постигао 19 поена.

Џејмс је током меча пришао клупи противничког тима, а онда је загрлио Јокића. Кошаркаш Лејкерса је послије утакмице изјавио да је овим гестом желио да покаже поштовање према српском кошаркашу.

"Поштујем великане игре. Јокић је један од највећих који су икада играли ову игру. За мене је било лако да му приђем и да му једноставно укажем поштовање", изјавио је кошаркаш Лејкерса.

edin dzeko

Фудбал

Един Џеко има нови клуб

Џејмс се потом осврнуо и на меч између селекција САД-а и Србије у полуфиналу Олимпијских игара у Паризу 2024. године. Репрезентација САД-а је тада послије преокрета стигла до побједе од 95:91.

"То је једна од најбољих утакмица икада одиграних. Играо сам много сјајних утакмица - финала НБА лиге, утакмице на Олимпијским играма, у регуларном дијелу сезоне у НБА лиги, средњој школи... међутим, ова се налази међу најбољима. Никада нећу да заборавим тај тренутак", истакао је Џејмс.

Тагови:

Никола Јокић

Lebron Džejms

