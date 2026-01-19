Дебакл Денвер Нагетса код куће

Извор:
Кошаркаши Денвер Нагетса су поражени од Шарлот Хорнетса резултатом 110:87 на свом терену, у оквиру НБА лиге.
Српски репрезентативац Никола Јокић још увијек је ван састава Нагетса, а поред њега тиму нису могли да помогну ни Јонас Валанчунас, Кем Џонсон, Кристијан Браун, а придружио им се и Ерон Гордон.
Домаћи тим је веома лоше ушао у меч, већ послије прве четвртине имао је огроман заостатак -15 (33:18), а Хорнетси су до полувремена додатно увећали предност на великих +26 (60:34).
Хорнетси су добили и трећу четвртину, а онда су у четвртој рутински привели меч крају – 110:87.
Код Денвера се истакао Џамал Мареј са 16 поена, једним скоком и двије асистенције, пратио га је Џулијан Стротер са 15 поена, док је Џејлен Пикет имао 12 поена, пет скокова и седам асистенција.
Код Хорнетса се истакао Брендон Милер са 23 поена и четири скока, пратио га је Рајан Калкбренер са 17 поена и шест скокова, док су по 14 имали Колин Секстон и Кон Кнупел.
Денвер се налази на трећем мјесту Запада са 29 побједа и 14 пораза, док су Хорнетси 12. на Истоку НБА лиге са скором 16-27.
У наставку сезоне Нагетси дочекују Лос Анђелес Лејкерсе, док Хорнетси на свом терену играју са Кливленд Кавалирсима.
