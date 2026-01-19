Logo
Large banner

Дебакл Денвер Нагетса код куће

Извор:

Агенције

19.01.2026

08:42

Коментари:

0
Денвер - Шарлот
Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Кошаркаши Денвер Нагетса су поражени од Шарлот Хорнетса резултатом 110:87 на свом терену, у оквиру НБА лиге.

Српски репрезентативац Никола Јокић још увијек је ван састава Нагетса, а поред њега тиму нису могли да помогну ни Јонас Валанчунас, Кем Џонсон, Кристијан Браун, а придружио им се и Ерон Гордон.

Домаћи тим је веома лоше ушао у меч, већ послије прве четвртине имао је огроман заостатак -15 (33:18), а Хорнетси су до полувремена додатно увећали предност на великих +26 (60:34).

Хорнетси су добили и трећу четвртину, а онда су у четвртој рутински привели меч крају – 110:87.

Код Денвера се истакао Џамал Мареј са 16 поена, једним скоком и двије асистенције, пратио га је Џулијан Стротер са 15 поена, док је Џејлен Пикет имао 12 поена, пет скокова и седам асистенција.

Код Хорнетса се истакао Брендон Милер са 23 поена и четири скока, пратио га је Рајан Калкбренер са 17 поена и шест скокова, док су по 14 имали Колин Секстон и Кон Кнупел.

Денвер се налази на трећем мјесту Запада са 29 побједа и 14 пораза, док су Хорнетси 12. на Истоку НБА лиге са скором 16-27.

У наставку сезоне Нагетси дочекују Лос Анђелес Лејкерсе, док Хорнетси на свом терену играју са Кливленд Кавалирсима.

Подијели:

Тагови:

Denver Nagetsi

Денвер

НБА

NBA liga

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Велика побједа Студента против Леотара

Кошарка

Велика побједа Студента против Леотара

1 д

0
Игокеа поражена од Партизана

Кошарка

Игокеа поражена од Партизана

2 д

0
Јокић пао на друго мјесто: Канађанин користи паузу најбољег

Кошарка

Јокић пао на друго мјесто: Канађанин користи паузу најбољег

2 д

0
Игокеа дочекала Партизан у Лакташима: Почела утакмица 7. кола АБА лиге

Кошарка

Игокеа дочекала Партизан у Лакташима: Почела утакмица 7. кола АБА лиге

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

53

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

08

53

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

08

48

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

08

47

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

08

43

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner