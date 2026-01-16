Logo
Игокеа поражена од Партизана

АТВ

16.01.2026

21:09

Игокеа поражена од Партизана
Кошаркаши Партизана остварили су убједљиву побједу у Лакташима, савладавши домаћу Игокеу са 103:81.

Црно-бијели су од самог старта контролисали игру и нису дозволили домаћину да се доведе у било какву резултатску дилему. И поред осцилација у АБА лиги, Партизан наставља да побјеђује у регионалном такмичењу.

С друге стране, Игокеа је утакмицу изгубила већ у првој четвртини, када је Партизан успоставио значајну предност коју домаћин није успио да надокнади.

Најефикаснији у екипи Партизана био је Двејн Вашингтон са 20 поена.

Хроника

Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

Најефикаснији у редовима Игокее, био је Стахиња Гавриловић са 16 поена.

Наредна утакмица Игокее заказана је за понедјељак, када у Лакташе стиже Студентски центар из Подгорице.

КК Игокеа

КК Партизан

