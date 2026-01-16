Други човек: Мистерија иза камера

Извор:
АТВ
16.01.2026
20:45
'Други човек' је југословенски филм из 1988. године у режији и према сценарију Милана Живковића.
Прича прати америчког глумца Оливера, који долази у Југославију да одигра улогу у америчко-југословенском филму 'Други човек' и тада сазнаје да је редитељ филма на мистериозан начин убијен. У исто време открива да је убијени редитељ био уплетен у међународну трговину белим робљем.
'Други човек' субота у 21 час и 30 минута.

