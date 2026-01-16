Logo
Large banner

Други човек: Мистерија иза камера

Извор:

АТВ

16.01.2026

20:45

Други човек: Мистерија иза камера

'Други човек' је југословенски филм из 1988. године у режији и према сценарију Милана Живковића.

Прича прати америчког глумца Оливера, који долази у Југославију да одигра улогу у америчко-југословенском филму 'Други човек' и тада сазнаје да је редитељ филма на мистериозан начин убијен. У исто време открива да је убијени редитељ био уплетен у међународну трговину белим робљем.

'Други човек' субота у 21 час и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

АТВ

најбољи филмови

домаћи филмови

викенд

Large banner

Више из рубрике

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

Емисије

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

1 д

0
'Умјетност злочина': Убиства и трагови иза платна

Емисије

'Умјетност злочина': Убиства и трагови иза платна

6 д

0
АТВ Специјал: Дан Републике Српске

Емисије

АТВ Специјал: Дан Републике Српске

1 седм

0
Пренос: Свечана академија поводом Дана Републике Српске

Емисије

Пренос: Свечана академија поводом Дана Републике Српске

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

20

51

Ово су најпоузданији половњаци које можете наћи

20

45

Други човек: Мистерија иза камера

20

40

Тежак судар на заобилазници: Дијелови аутомобила расути по путу

20

34

Јокић пао на друго мјесто: Канађанин користи паузу најбољег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner