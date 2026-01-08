Logo
АТВ Специјал: Дан Републике Српске

Извор:

АТВ

08.01.2026

17:40

Специјални програм поводом обиљежавања Дана Републике Српске сутра од 12 часова.

Доносимо атмосферу прославе Дана Републике Српске у градовима и општинама.

Причамо о историјском путу наше Републике, преносимо свечани дефиле и уживо у студију АТВ присјећамо се свих догађаја, појединаца и институција који су одиграли најзначајније улоге кроз 34 године Републике Српске.

Славимо с пријатељима, радујемо се успјесима наше Републике, шаљемо наљепше поруке и честитке.

'АТВ Специјал' поводом Дана Републике Српске сутра од 12 часова.

