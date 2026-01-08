АТВ Специјал: Дан Републике Српске

Извор:
АТВ
08.01.2026
17:40
Специјални програм поводом обиљежавања Дана Републике Српске сутра од 12 часова.
Доносимо атмосферу прославе Дана Републике Српске у градовима и општинама.
Причамо о историјском путу наше Републике, преносимо свечани дефиле и уживо у студију АТВ присјећамо се свих догађаја, појединаца и институција који су одиграли најзначајније улоге кроз 34 године Републике Српске.
Славимо с пријатељима, радујемо се успјесима наше Републике, шаљемо наљепше поруке и честитке.
'АТВ Специјал' поводом Дана Републике Српске сутра од 12 часова.
