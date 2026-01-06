Logo
Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

АТВ

06.01.2026

16:01

Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

'Повратак кући' је италијанска серија о породичној мистерији, коју мора да рјеши један човјек. Серија је премијерно емитована 2017. године и брзо је освојила велику гледаност захваљујући емотивној радњи и комплексним ликовима.

Радња прати Фауста Mору, успјешног власника породичног имања, који се након пет година проведених у коми буди без сјећања на догађаје који су претходили његовој несрећи. Повратак кући за њега не значи само физички опоравак, већ и суочавање са дубоким промјенама у породици, на послу и у међуљудским односима.

Док покушава да поново изгради однос са супругом и дјецом и спаси породични бизнис, Фаусто постепено открива да је прије несреће био умијешан у мрачне и опасне догађаје, укључујући морално спорне одлуке које сада долазе на наплату. Истина коју не памти постаје кључна претња његовој садашњости.

Ово је прича о кривици и искупљењу, о томе колико прошлост обликује наше изборе, али и о снази породице и другој шанси. Серија вјешто балансира између личне драме и напете мистерије, постављајући питање: Да ли се човјек заиста може вратити кући или се пут назад мора поново изградити?

Серија 'Повратак кући' од уторка до петка у 23 часа.

